Аэропорт Пхукета открестился от водителя, взявшего с двух туристок 3000 бат за поездку на пляж Ката

Госкорпорация Аэропорты Таиланда (АоТ), управляющая международным аэропортом Пхукета, опубликовала заявление по следам резонансной новости о водителе минивэна, взявшего с туристок из Австралии 3000 бат за поездку на пляж Ката. В заявлении АоТ утверждается, что в водитель не состоит ни в одном из кооперативов, официально обслуживающих аэропорт и соответственно имеющих право брать там пассажиров. Более того, клиентов ему находил зазывала, нелегально находившийся в зале прилета.

Новости Пхукета

19 Июля 2019, 12:13 PM

Фото: Туристическая полиция

Заявление АоТ было размещено на странице госкорпорации в Facebook во второй половине дня 18 июля. К этому моменту резонансную историю уже прокомментировал премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, потребовавший от турбизнеса перестать наживаться на туристах и разрушать имидж страны в их глазах. Комментарий премьера относительно данного случая затем опубликовало Национальное новостное бюро Таиланда (NNT).

В заявлении АоТ не указывается имя водителя, взявшего с пассажирок завышенную плату за проезд, но отмечается, что он действовал в паре с партнером-зазывалой, работавшим в зале прилета, вход куда посторонним лицам запрещен. Имя этого мужчины в заявлении также отсутствует.

АоТ утверждает, что личность зазывалы была установлена, после чего его оштрафовали на некую сумму за нахождение в закрытой зоне. Госкорпорация не уточнила, как мужчина смог туда пройти через посты охраны. О санкциях в отношении пропустившего его охранника также ничего не говорится.

Личность водителя также установлена, хотя и не раскрывается. Согласно одной из публикаций туристической полиции в Facebook, мужчина вез туристок на микроавтобусе Toyota Commuter с номерными знаками провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Транспортное средство зарегистрировано для коммерческих перевозок, но опознавательных знаков какого-либо кооператива на единственной опубликованной фотографии не видно.

В заявлении АоТ говорится, что госкорпорация обратилась в полицию Карона с заявлением о привлечении водителя к ответственности за нелегальную работу в аэропорту, где могут осуществлять деятельности исключительно зарегистрированные операторы.

Также представители АоТ напомнили, что госкорпорацией установлены единые тарифы на услуги такси, ознакомиться с которыми можно в зале прилета.

«Также аэропортом установлены правила прохода в зал прилета представителей туркомпаний, встречающих своих гостей. Перед входом они оставляют на стойке охраны удостоверение личности, записываются в журнале регистрации и получают пропуск», – пояснила АоТ.

Госкорпорация не объяснила, почему эти правила не сработали в данной ситуации и кто дожен за это отвечать.

«Что касается этого случая завышения цен на поездку, АоТ призывает оперативно разобраться с данным делом для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Если вы видите какую-либо проблему с оказанием услуг в аэропорту, пожалуйста, проинформируйте наших сотрудников», – говорится в заключительных строках заявления АоТ.