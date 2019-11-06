Аэропорт Пхукета напомнил о запрете на фейерверки и летающие фонарики

Заместитель начальника международного аэропорта Пхукета Виджит Кэусайтиам провел встречу с представителей отелей Май-Кхао и официальными лицами. Господин Кэусайтиам попросил собравшихся поспособствовать в информировании местных жителей и туристов о запрете на запуск в районе аэропорта фейерверков и воздушных фонариков.

Новости Пхукета

6 Ноября 2019, 05:08 PM

Фото: Klim Levene

В ходе встречи господин Кэусайтиам напомнил, что запуск фейерверков и воздушных фонариков у аэропорта может представлять угрозу для безопасности полетов.

Кроме того, как ранее напоминала управляющая аэропортом корпорация Airports of Thailand (AoT), в районе комплекса запрещен запуск дронов и воздушных, использование лазерных указок, фотографирование садящихся самолетов со вспышкой. Заниматься кайтсерфингом в зоне у взлетно-посадочной полосы также запрещено.

«Я прошу вашего сотрудничества в том, чтобы не допускать запуска фейерверков и фонариков в ходе каких-либо мероприятий по соображениям безопасности и во избежание чрезвычайных происшествий на воздушном транспорте в высокий сезон», – цитирует господина Кэусайтиам PR-служба администрации Пхукета.

Как отмечается в публикации PR-службы, нарушители запрета могут быть привлечены к ответственности по двум статьям Закона о воздушном движении.

За создание помех движению воздушного судна, угрожающее жизни и здоровью людей, закон предусматривает от полугода до семи лет тюрьмы и штраф в размере от 1 тыс. бат до 14 тыс бат (статья 2499, часть один).

За несанкционированное взаимодействие с находящимся на земле воздушным судном, в результате которого судно оказалось не в состоянии выполнить полет или возникла угроза безопасности полета, закон предусматривает наказание вплоть до смертной казни, тюремного заключения на срок от пяти до 20 лет и штрафа в размере 600-800 тыс. бат (статья 2558, часть два).

Добавим, что если на Пхукете главный ритуалом фестиваля Лой Кратонг является запуск лодочек со свечками, то на севере Таиланда в соответствующий день массово запускают в небо летающие фонарики в рамках фестиваля Йи Пенг. Ритуал ежегодно критикуется официальными лицами как представляющий опасность для воздушного движения.