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Аэропорт Пхукета напомнил о правилах поведения на пляже в районе ВПП

Директор по безопасности международного аэропорта Пхукета Банпот Сонто провел встречу с полицией и деревенскими старостами тамбона Май-Кхао, посвященную правилам поведения в той части пляжа, к которой выходит взлетно-посадочная полоса.

Новости Пхукета

30 Января 2019, 06:00 PM
Посадка самолета в аэропорту Пхукета. Вид с пляжа, 2018 год. Фото: Rattaphol Kerdkaen / Flickr

Посадка самолета в аэропорту Пхукета. Вид с пляжа, 2018 год. Фото: Rattaphol Kerdkaen / Flickr

На протяжении многих лет у посещающих Пхукет туристов остается популярным фотографирование заходящих на посадку самолетов. Поскольку взлетно-посадочная полоса выходит прямо к пляжу Май-Кхао, кадры получаются эффектными. Однако нарушение правил поведения в этой зоне может представлять угрозу как безопасности воздушного движения, так и безопасности людей на пляже.

На встрече с деревенскими старостами Май-Кхао и полицией господин Сонто напомнил о пяти ключевых запретах.

1. Запрещено приближаться к забору, ограждающему территорию аэропорта.

2. Запрещено использование вспышки при фотографировании.

3. Запрещен запуск дронов, квадрокоптеров.

4. Запрещено использование лазерных указок.

5. Запрещен запуск летающих фонариков и воздушных шаров.

Руководство аэропорта рассчитывает, что работающие в районе пляжа Май-Кхао таксисты будут информировать туристов об ограничениях. О наказании за нарушение запретов ничего сказано не было.

 

 

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