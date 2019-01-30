Аэропорт Пхукета напомнил о правилах поведения на пляже в районе ВПП

Директор по безопасности международного аэропорта Пхукета Банпот Сонто провел встречу с полицией и деревенскими старостами тамбона Май-Кхао, посвященную правилам поведения в той части пляжа, к которой выходит взлетно-посадочная полоса.

Новости Пхукета

30 Января 2019, 06:00 PM

Посадка самолета в аэропорту Пхукета. Вид с пляжа, 2018 год. Фото: Rattaphol Kerdkaen / Flickr