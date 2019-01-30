Аэропорт Пхукета напомнил о правилах поведения на пляже в районе ВПП

На протяжении многих лет у посещающих Пхукет туристов остается популярным фотографирование заходящих на посадку самолетов. Поскольку взлетно-посадочная полоса выходит прямо к пляжу Май-Кхао, кадры получаются эффектными. Однако нарушение правил поведения в этой зоне может представлять угрозу как безопасности воздушного движения, так и безопасности людей на пляже.
На встрече с деревенскими старостами Май-Кхао и полицией господин Сонто напомнил о пяти ключевых запретах.
1. Запрещено приближаться к забору, ограждающему территорию аэропорта.
2. Запрещено использование вспышки при фотографировании.
3. Запрещен запуск дронов, квадрокоптеров.
4. Запрещено использование лазерных указок.
5. Запрещен запуск летающих фонариков и воздушных шаров.
Руководство аэропорта рассчитывает, что работающие в районе пляжа Май-Кхао таксисты будут информировать туристов об ограничениях. О наказании за нарушение запретов ничего сказано не было.