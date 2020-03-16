Аэропорт Пхукета начал проверять здоровье у всех входящих в терминалы

Первичная проверка здоровья заключается в измерении температуры тела. Лица с температурой свыше 37,5 градусов будут передаваться на обследование медикам и специалистам Департамента эпидемиологического контроля.
«При обнаружении каких-либо симптомов заражения вирусом человек будет незамедлительно отправляться в больницу», – говорится в уведомлении госкорпорации Airports of Thailand, управляющей пхукетским аэропортом.
Пункты медицинского контроля организованы в следующих точках.
Терминал международных рейсов:
- Входы номер 2 и 5 в зал прилета (первый этаж);
- Вход номер 2 в зал вылета (третий этаж);
- Переход между терминалами внутренних и международных рейсов (второй этаж.
Терминал внутренних рейсов:
- Входы 2 и 3 в зал вылета (второй этаж).
Вход с парковки на второй этаж международного терминала временно закрыт, равно как и вход в зал прилетов на первом этаже внутреннего терминала.
Руководство аэропорта заранее извиняется за возможные неудобства.