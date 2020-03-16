Аэропорт Пхукета начал проверять здоровье у всех входящих в терминалы

Менеджмент международного аэропорта Пхукета объявил о начале сплошного медицинского контроля на входах в терминалы внутренних и международных рейсов. Уведомление о проверке здоровья у всех входящих в терминалы было опубликовано вчера вечером (15 марта). Новая мера вступила в силу с сегодняшнего дня (16 марта).

Новости Пхукета

16 Марта 2020, 12:40 PM

В аэропорту Пхукета начали измерять температуру у всех входящих людей. Фото: АоТ