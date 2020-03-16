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Аэропорт Пхукета начал проверять здоровье у всех входящих в терминалы

Менеджмент международного аэропорта Пхукета объявил о начале сплошного медицинского контроля на входах в терминалы внутренних и международных рейсов. Уведомление о проверке здоровья у всех входящих в терминалы было опубликовано вчера вечером (15 марта). Новая мера вступила в силу с сегодняшнего дня (16 марта).

Новости Пхукета

16 Марта 2020, 12:40 PM
В аэропорту Пхукета начали измерять температуру у всех входящих людей. Фото: АоТ

В аэропорту Пхукета начали измерять температуру у всех входящих людей. Фото: АоТ

Первичная проверка здоровья заключается в измерении температуры тела. Лица с температурой свыше 37,5 градусов будут передаваться на обследование медикам и специалистам Департамента эпидемиологического контроля.

«При обнаружении каких-либо симптомов заражения вирусом человек будет незамедлительно отправляться в больницу», – говорится в уведомлении госкорпорации Airports of Thailand, управляющей пхукетским аэропортом.

Пункты медицинского контроля организованы в следующих точках.

Терминал международных рейсов:

  • Входы номер 2 и 5 в зал прилета (первый этаж);
  • Вход номер 2 в зал вылета (третий этаж);
  • Переход между терминалами внутренних и международных рейсов (второй этаж.

Терминал внутренних рейсов:

  • Входы 2 и 3 в зал вылета (второй этаж).

Вход с парковки на второй этаж международного терминала временно закрыт, равно как и вход в зал прилетов на первом этаже внутреннего терминала.

Руководство аэропорта заранее извиняется за возможные неудобства.

 

 

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