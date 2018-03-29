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Аэропорт Пхукета готовится к росту нагрузки в Сонгкран

Международный аэропорт Пхукета прогнозирует, что через его терминалы в Сонгкран будут проходить более 56 тыс. пассажиров ежедневно, что примерно соответствует новогоднему пику трафика.

29 Марта 2018 16:47:54

Генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон. Фото: Phuket International Airport
Генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон. Фото: Phuket International Airport

«По нашим оценкам аэропорт будет обслуживать около 56,7 тыс. пассажиров еждневно в период с 11 по 17 апреля, что на 17% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Количество рейсов составит 337 в день, что на 15% выше прошлогоднего показателя. В пятницу, 15 апреля, пассажиропоток достигнет 61,4 тыс. человек, а число рейсов составит 356», – заявил генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон.

«Мы увеличим число персонала, чтобы пассажирам было проще. Все сотрудники будут носить голубые жилеты, так что их легко будет узнать в толпе. Сотрудники иммиграционной службы и другой персонал будут готовы к обслуживанию пассажиров», – заявил господин Чанчарон.

Как добавила пресс-служба аэропорта, в дни Сонгкрана – с 9 по 24 апреля – на третьем этаже международного терминала будет работать специальный центр помощи пассажирам. Меры безопасности в аэропорту на праздники также будут усилены.

«Получить дополнительную информацию по вопросам путешествий, оставить комментарии и замечания о качестве услуг, сообщить о необычных инцидентах можно в службу по связям с общественностью аэропорта (тел. 076 351 666) или по горячей линии колл-центра AoT (тел. 1722)», – заявила пресс-служба.

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