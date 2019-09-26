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Аэропорт напомнил о запретах, действующих на прилегающей к ВПП части пляжа Май-Кхао

Госкорпорация Airports of Thailand (AoT) выпустила напоминание о запретах, действующих в пределах «зоны безопасности» на прилегающем к взлетно-посадочной полосе пхукетского аэропорта участке пляжа Май-Кхао.

Новости Пхукета

26 Сентября 2019, 03:05 PM
Фото: АоТ

Фото: АоТ

Фото: АоТ

Фото: АоТ

В напоминании AoT, размещенном на официальном сайте ведомства и в соцсетях, говорится, что при нахождении на прилегающей к ВПП часть пляжа Май-Кхао действует ряд запретов, обусловленных как требованиями безопасности полетов, так и соображениями безопасности самих отдыхающих.

В частности, в указанной секции пляжа запрещен кайтсерфинг, запуск дронов, воздушных фонариков и шаров. Кроме того, запрещено фотографировать самолеты со вспышкой в темное время суток и использование лазерных указок.

Также отдыхающим необходимо помнить, что сам низколетящий самолет и его двигатели могут представлять большую опасность для жизни и здоровья.

Кроме того, в уведомлении АоТ напоминаются предусмотренное законом наказание за создание угрозы безопасности полетов – вплоть до пожизненного тюремного заключения и/или штраф в размере 600-800 тыс. бат в зависимости от последствий.

 

 

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