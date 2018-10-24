Административный суд открылся на Пхукете

Здание административного суда Пхукета располагается неподалеку от штаба полиции по восьмому региону в тамбоне Май-Кхао на севере острова. Официальная церемония открытия суда состоялась 23 октября, участие в ней приняли губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана, а также глава административного суда Накхон-Сри-Тхаммарата Сомйот Ватанапиром (он также является и главой пхукетского суда) и президент верховного административного суда Таиланда Пия Патангта.
В сфере ответственности административного суда, согласно официальному определению, находятся дела, в которых одной из сторон является государственное ведомство, орган государственной или местной власти или другой субъект, наделенный властными полномочиями. В частности, административный суд рассматривает претензии частных лиц к государственным структурам и чиновникам. В юрисдикцию пхукетского суда входят провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби и Ранонг.
«За период с начала 2014 года по август 2018 года административный суд Накхон-Сри-Тхаммарата рассмотрел 867 дел из провинций Пхукет, Пханг-Нга, Краби и Ранонг. Из этого числа на Пхукет пришлось 291 дело, на Краби – 367, на Пханг-Нга – 147, на Ранонг – 62», – поделился статистикой господи Ватанапиром. Большинство случаев касаются либо сферы недвижимости, либо государственных контрактов.
По словам господина Ватанапирома, сейчас на рассмотрении в Накхон-Сри-Тхаммарате находятся около 40 дел из этих провинций и еще 200 ждут своей очереди. Этими делами пхукетский суд займется в первоочередном порядке.