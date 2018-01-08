21-я Bay Regatta
Дата/Время начала:
31 Января 2018 08:00:00
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4 Февраля 2018 20:00:00
21-я парусная гонка Bay Regatta обещает стать самой крупной за всю историю соревнований и определенно одним из самых заметных яхтенных событий в Юго-Восточной Азии. Регата пройдет в одной из красивейших акваторий региона. Участников ждет четыре дня увлекательных гонок, а также ежевечернее награждение победителей и торжественные ужины на берегу, которые оживят жизнь Пхукета, Пханг-Нга и Краби. Facebook.com/bayregatta. Эл. почта: bayregatta@regattas.asia.