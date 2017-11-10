15 сотрудников полиции Пхукета подозреваются в коррупции
В отношении 15 сотрудников правоохранительных органов Пхукета начата проверка по подозрению в причастности к коррупции.
Иккапоп Тхонгтуб
10 Ноября 2017 17:37:16
О проведении проверки сообщил 10 ноября шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон. По словам генерала, проверка займет более месяца. Инициировать ее распорядился заместитель начальника полиции Таиланда генерал Сривара Рансибрахманакун.
15 полицейских Пхукета подозреваются в том, что отпускали задержанных за различных преступления иностранцев без доклада в иммиграционную полицию и передачи самих задержанных в руки сотрудников этого ведомства. В полиции полагают, что всего за период с 1 по 31 октября было допущено 142 подобных нарушения.
Генерал-майор Тирапхон Тхипджарон озвучил список полицейских, в отношении которых проводится проверка:
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Подполковник Сомнык Дамкэу (Камала).
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Подполковник Сурачай Чаннаронг (Камала).
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Подполковник Бандасак Срилерт (Саку).
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Подполковник Наттхая Супанпонг (Пхукет-Таун).
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Капитан Прасерт Темсанг (Камала).
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Капитан Нипон Мипоп (Карон).
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Капитан Вичот Мипоп (Патонг).
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Капитан Ваттханатхон Бампронгтин (Кату).
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Капитан Чаннаронг Праконгкуа (Карон).
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Лейтенант Саванья Адтронг (Кату).
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Лейтенант Тханакан Учарассами (Саку).
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Лейтенант Сура Лерттхайсонг (Саку).
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Лейтенант Джура-Ак Киттинонтхикорн (Саку).
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Лейтенант Пхетчатон Чан-Ад (Саку).
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Лейтенант Сувисит Кирирак (Карон.
Шеф полиции Пхукета подчеркнул, что все 15 офицеров продолжат нести службу во время проверки. Генерал подчеркнул, что подозрения в отношении кого-либо из них до окончания проверки являются лишь подозрениями.