15 сотрудников полиции Пхукета подозреваются в коррупции

В отношении 15 сотрудников правоохранительных органов Пхукета начата проверка по подозрению в причастности к коррупции.

10 Ноября 2017 17:37:16

Iеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О проведении проверки сообщил 10 ноября шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон. По словам генерала, проверка займет более месяца. Инициировать ее распорядился заместитель начальника полиции Таиланда генерал Сривара Рансибрахманакун.

15 полицейских Пхукета подозреваются в том, что отпускали задержанных за различных преступления иностранцев без доклада в иммиграционную полицию и передачи самих задержанных в руки сотрудников этого ведомства. В полиции полагают, что всего за период с 1 по 31 октября было допущено 142 подобных нарушения.

Генерал-майор Тирапхон Тхипджарон озвучил список полицейских, в отношении которых проводится проверка:

Подполковник Сомнык Дамкэу (Камала). Подполковник Сурачай Чаннаронг (Камала). Подполковник Бандасак Срилерт (Саку). Подполковник Наттхая Супанпонг (Пхукет-Таун). Капитан Прасерт Темсанг (Камала). Капитан Нипон Мипоп (Карон). Капитан Вичот Мипоп (Патонг). Капитан Ваттханатхон Бампронгтин (Кату). Капитан Чаннаронг Праконгкуа (Карон). Лейтенант Саванья Адтронг (Кату). Лейтенант Тханакан Учарассами (Саку). Лейтенант Сура Лерттхайсонг (Саку). Лейтенант Джура-Ак Киттинонтхикорн (Саку). Лейтенант Пхетчатон Чан-Ад (Саку). Лейтенант Сувисит Кирирак (Карон.

Шеф полиции Пхукета подчеркнул, что все 15 офицеров продолжат нести службу во время проверки. Генерал подчеркнул, что подозрения в отношении кого-либо из них до окончания проверки являются лишь подозрениями.