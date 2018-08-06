13-я ежегодная премия PropertyGuru Thailand Property Awards Дата/Время начала: 31 Августа 2018 18:00:00 - 31 Августа 2018 22:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Награждение победителей премии PropertyGuru Thailand Property Awards (презентующий спонсор – Kohler) пройдет в Таиланде в 13-й раз. Церемония состоится в пятницу, 31 августа. PropertyGuru Thailand Property Awards – самое старое и крупнейшее событие в программе PropertyGuru Asia Property Awards, впервые состоявшееся в 2005 году. Контроль за выбором победителей премии будет осуществлять BDO, пятая по величине аудиторская и бухгалтерская фирма в мире. Таким образом Thailand Property Awards останется главной и самой доверенной отраслевой премией в сфере недвижимости в Таиланде, где топовые и молодые игроки соответствующего рынка вместе отпраздную триумф лучших девелоперов, лучших проектов и лучших дизайнерских решений. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : PropertyGuru Thailand Property Awards 2018 Адрес : The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok Добавьте новостную ленту на свой сайт