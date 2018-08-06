13-я ежегодная премия PropertyGuru Thailand Property Awards
Дата/Время начала:
31 Августа 2018 18:00:00
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31 Августа 2018 22:30:00
Награждение победителей премии PropertyGuru Thailand Property Awards (презентующий спонсор – Kohler) пройдет в Таиланде в 13-й раз. Церемония состоится в пятницу, 31 августа.
PropertyGuru Thailand Property Awards – самое старое и крупнейшее событие в программе PropertyGuru Asia Property Awards, впервые состоявшееся в 2005 году.
Контроль за выбором победителей премии будет осуществлять BDO, пятая по величине аудиторская и бухгалтерская фирма в мире. Таким образом Thailand Property Awards останется главной и самой доверенной отраслевой премией в сфере недвижимости в Таиланде, где топовые и молодые игроки соответствующего рынка вместе отпраздную триумф лучших девелоперов, лучших проектов и лучших дизайнерских решений.