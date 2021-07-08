13 туристов из программы Phuket Sandbox помещены в карантин

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун раскрыл дополнительные подробности, касающиеся выявления коронавируса у туриста, прибывшего на остров по программе Phuket Sandbox. Как рассказал доктор Кукиаттикун, все пассажиры самолета, на котором летел мужчина, были вместо забронированных отелей отправлены в карантин.

Новости Пхукета

8 Июля 2021, 02:57 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«Он [турист с положительным тестом] был одним из 14 пассажиров рейса EK378 авиакомпании Emirates, прибывшего в 12:30 вторника, 6 июля. Он был полностью привит вакциной Sinopharm в октябре-ноябре прошлого года. Перед вылетом на Пхукет он сдал тест в своей стране и получил отрицательный результат. Однако существует много методов тестирования на COVID-19, и мы получили положительный анализ», – рассказал доктор Кукиаттикун.

«Прочие 13 пассажиров того рейса были отнесены к группе высокого риска и помещены в карантин в одном из мест альтернативного карантина (ALQ) на 14 дней», – добавил глава РРНО.

Господин Кукиаттикун заявил, что ничего выходящего за пределы нормы не произошло, поскольку на Пхукете в среднем каждый день выявляется три-пять новых случаев заражения.

«У нас уже было два случая заражения у лиц, прибывших из-за границы. В том случае люди прибыли на лодке», – добавил он.

Как отметил доктор Кукиаттикун, с 1 июля Пхукет принял около 2,4 тыс. туристов по программе Phuket Sandbox, а положительный анализ сдал только один.

«Показатель очень низок и ни на что не влияет», – заявил глава РРНО.

«Я думаю, что нам стоит больше беспокоиться о прибывающих из других районов Таиланде, нежели из-за рубежа», – добавил он.

Согласно данным РРНО, за первую неделю июля (с 1 по 7 число) на острове было зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала третьей волны заразились 759 человек. 47 из них остаются в больница, семеро скончались, остальные выздоровели.





