Звезду и планету в сотне световых лет от Земли назвали тайскими именами

Обнаруженная астрономами звезда GJ 3470 в созвездии Рака и вращающаяся вокруг нее экзопланета GJ 3470b получили тайские имена Кэукосин и Пхайлинсаям (Пайлинсиам), как было предложено участниками онлайн-голосования в Таиланде. Об утверждении имен сообщил на этой неделе Международный астрономический союз, присваивавший имена небесным телам в рамках конкурса NameExoWorlds. Оба тайских названия имеют отношение к драгоценным камням.

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Звезда Кэукосин и вращающаяся вокруг него экзопланета Пхайлинсайам посылают привет Таиланду через сотню световых лет. Image: Image: IAU

Звезда Кэукосин и вращающаяся вокруг него экзопланета Пхайлинсайам посылают привет Таиланду через сотню световых лет. Image: Image: IAU

Как следует из материалов IAU, звезда Кэукосин – красный карлик в созвездии Рака, находящийся примерно в 95,9 световых годах от земли. Имя Куэкосин имеет мифологическую природу, так в тайской традиции называют драгоценные «кристаллы Индры», царя богов и повелитель небесного царства в ведизме и индуизме.

Таким образом тайское названием звезды рифмуется с существовавшим во многих культурах поверьем, что сияющие в ночном небе точки – это драгоценные камни, рассыпанные неким божеством.

Вокруг звезды Кэукосин вращается экзопланета, получившая имя Пхайлинсайм, которое по-русски, скорее, нужно произносить как Пайлинсиам. В переводе оно означает «сиамский сапфир», что также соответствует мифу о рассыпанных по небосклону драгоценных камнях богов, а заодно отражает и внешний вид небесного тела, имеющего сине-зеленый цвет из-за рэлеевского рассеивания в атмосфере.

Пхайлинсайм меньше по размеру, чем наша Земля, а продолжительность суток на планете составляет всего восемь часов. Также ученые установили, что у небесного тела очень высокая плотность, что позволяет предположить высокое содержание металлов в его структуре, как, к примеру, у находящегося в Солнечной системе Меркурия.

Национальный институт астрономичеких исследований Таиланда (Narit) и тайские астрономы, разумеется, остались довольны решением IAU, утвердившего имена на тайском языке.

Исследователь Супачай Авипхан в беседе с Bangkok Post заявил, что именно именно тайцы «первыми наблюдали эти далекие небесные тела через телескопы из Национальной обсерватории на горе Дой-Интханон в провинции Чианг-Май».

Возможно, это соответствует действительности. В материалам IAU в качестве первооткрывателей звезды Кэукосин указаны французский астрофизик Ксавье Бонфис «и другие» без указания списка других, среди которых могут быть как раз тайцы. При этом в части, касающейся авторства названий, указаны более десятка именно тайских имен. Список открывают Хассадин паттанакорн и Чалермват Самана.

Господин Авипхан из Narit не уточнил, когда именно тайские астрономы впервые увидели будущую Кэукосин и Пхайлинсайям, но отметил, что с тех пор они «добились значительного прогресса в наблюдении небесных тел, находящихся за пределами солнечной системы, и продемонстрировали свой потенциал в международных астрономических исследованиях, сделав за последние десять лет целый ряд открытий».

Также господин Авипхан напомнил, что IAU уже не впервые присваивает тайские имена удаленным небесным телам в рамках проекта NameExoWorlds. В частноти, планетарные системы 47 UMa и WASP-50 носят тайские названия Чалаван-Тапаокэу-Тапатхонг и Чаопхрайя-Мэпинг соответственно.

В рамках конкурса NameExoWorlds 2022, участие в котором приняли 8,8 тыс. человек из 91 страны мира, были присвоены имена 20 парам звезд и экзопланет. В процесс так или иначе участвовали почти 12 млн жителей Земли.

В списке языков, использовавшихся для именования новых небесных тел, значатся испанский, баскский и каталанский, венгерский, хорватский, арабский, греческий и шумерский. Впрочем, последние два даже не самые экзотические.

Звезда Оркария и планета Энайпоша получили имена на масайском языке, на котором говорят в Кении, а пара Ваури-Макомбе – на языке дуала, носителями которого являются порядка 90 тыс. человек в Камеруне.

Звезда Нокуиси и планета Авохали названы на языке индейцев чероки, а звезда Гуахайона и вращающаяся вокруг нее планета Гуатауба – на языке народа таино, насевяшего Пуэрто-Рико и Гаити в доколумбову эпоху.

Разумеется, не остался без новых небесных тел с именами на понятном языке и Китай. Жителям поднебесной теперь сияют с небосклона звезда Даньфен (мифологический красный феникс в китайской культуре) и планета Цинлуань (еще одна мифологическая птица, но уже синего цвета).

С полным списком имен, присвоенных 20 звездам и 20 планетам по итогам конкурса NameExoWorlds 2022, можно ознакомиться на www.nameexoworlds.iau.org.