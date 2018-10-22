Зумба в розовом 2018

Дата/Время начала: 18 Ноября 2018, 05:30 PM - 18 Ноября 2018, 08:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Розовая лента – это аксессуар, подходящий к любому наряду и одновременно помогающий распространять знания о раке груди. Поскольку наше сообщество поклонников зумбы стремится распространять знания, способные спасать жизни, мы решили провести благотворительное мероприятие и сбор средств на борту с раком. Все средства, собранные на розовой вечеринке Party in Pink 2018 будут переданы Благотворительному фонду Королевы Сирикит по борьбе с раком груди. Регистрация: 17:30-18:30. Зумба-фитнес: 18:30-20:30. Тема в одежде: розовый цвет. Доп. информация по телефону 086 953 6341 (Габри).