The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Зоопарк Пхукета получил распоряжение улучшить условия содержания животных

Пхукетский зоопарк рискует остаться без лицензии, если не улучшит условия содержания ряда животных, в частности, обезьян.

Новости Пхукета

11 Апреля 2018 10:19:00

О том, что для продления лицензии Phuket Zoo должен улучшить условия содержания животных, корреспонденту «Новостей Пхукета» рассказал господин Пияват Сукон, возглавляющий Центр защиты дикой природы при природном заказнике Khao Phra Thaew Non-Hunting Area. Именно это ведомство является основной инстанцией, отвечающей за защиту диких животных на Пхукете и в соседних провинциях от лица Департамента национальных парков (DNP).

«Новости Пхукета» обратились к господину Сукону за комментарием после того, как в британской газете The Sun вышла разгромная статья об условиях содержания животных в Safari World, Pata Zoo и Phuket Zoo. Критический материал сопровождался снимками британского фотографа Аарона Гекоски. Причем для пхукетского зоопарка эта волна критики стала далеко не первой. К примеру, в феврале 2016 года широкую огласку получила история самки орангутана по кличке Майло, для которой пребывание в Phuket Zoo стало фатальным. Обезьяна погибла в мае того же года.

В беседе с «Новостями Пхукета» господин Сукон подтвердил, что три месяца назад в пхукетском зоопарке проходила официальная инспекция, по итогам которой зоопарк получил очередное распоряжение улучшить условия содержания ряда животных, в частности, приматов. В инспекции принимали участие представители Организации зоологических парков (ZPO), одобрение которой необходимо для того, чтобы Phuket Zoo продлили лицензию на работу в качестве общественного зоопарка. Визит инспекторов как раз и объяснялся тем, что незадолго до этого зоопарк подал заявление на очередное продление лицензии.

«Я принимал участие в инспекции пхукетского зоопарка, которую ZPO проводила около трех месяцев назад. Я увидел, что некоторые части зоопарка содержатся в очень хорошем состоянии, к примеру, секция со слонами. Их работа была одобрена. Однако в других зонах, таких как секция обезьян, условия были неудовлетворительными и их требовалось улучшить», – рассказал господин Сукон.

Собеседник редакции подчеркнул, что если условия содержания обезьян не будут улучшены, ZPO едва ли продлит лицензию Phuket Zoo.

Среди благополучных секций пхукетского зоопарка, судя по всему, числится и вольер, где живет крокодил Лейпанг, пойманный в одной из прибрежных лагун Пхукета в прошлом году. Во всяком случае, проверявший условия содержания Лейпанга представитель пхукетского офиса Управления рыболовства Пайсан Суккапуннапан заверил корреспондента редакции, что крокодил здоров.

«В прошлом месяце я проверял Лейпанга. Я могу подтвердить, что Лейпанг здоров и хорошо питается», – заявил господин Суккапуннапан.

Представитель Управления рыболовства подчеркнул, что из-за высокого общественного интереса к Лейпангу сотрудники пхукетского зоопарка не могут игнорировать вопрос об условиях его содержания.

«Я продолжу проверять Лейпанга время от времени, чтобы быть уверенным, что о нем хорошо заботятся. Впрочем, точную дату следующего визита в зоопарк я назвать сейчас не могу», – добавил он.

После выхода резонансной публикации в британской прессе «Новости Пхукета» связались и с менеджером Phuket Zoo Пичаем Сакунсорном. Он заверил корреспондента редакции, что зоопарк находится «в процессе улучшения условий содержания животных». Впрочем, каких-либо фотографий, способных проиллюстрировать прогресс, господин Сакунсорн не предоставил. Вместо этого он отметил, что не рад публикациям о зоопарке в прессе.

«Мне не нравится эта статья, задевающая Таиланд и особенно Пхукет как туристическое направление», – заявил он.

«Что бы мы ни делали, мы получаем негативные отзывы. При этом пхукетский зоопарк не получает поддержки от государства. Мы самостоятельно управляем зоопарком и проводим ремонт на собственные средства. Эта работа требует времени», – отметил господин Сакунсорн.

«Я не хочу вдаваться в другие подробности. Достаточно разговоров по этой теме на сегодня», – добавил он.

Отметим, что среди пхукетских экспатов местный зоопарк пользуется преимущественно дурной славой. Главной претензией к его руководству традиционно является именно то, в каких условиях содержатся животные в Phuket Zoo.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На Симиланах запретят туры с ночевкой
На Симиланах запретят туры с ночевкой
Тайский трикстер Сри Тханончай
Тайский трикстер Сри Тханончай
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.