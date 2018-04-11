Зоопарк Пхукета получил распоряжение улучшить условия содержания животных

Пхукетский зоопарк рискует остаться без лицензии, если не улучшит условия содержания ряда животных, в частности, обезьян.

11 Апреля 2018 10:19:00

О том, что для продления лицензии Phuket Zoo должен улучшить условия содержания животных, корреспонденту «Новостей Пхукета» рассказал господин Пияват Сукон, возглавляющий Центр защиты дикой природы при природном заказнике Khao Phra Thaew Non-Hunting Area. Именно это ведомство является основной инстанцией, отвечающей за защиту диких животных на Пхукете и в соседних провинциях от лица Департамента национальных парков (DNP).

«Новости Пхукета» обратились к господину Сукону за комментарием после того, как в британской газете The Sun вышла разгромная статья об условиях содержания животных в Safari World, Pata Zoo и Phuket Zoo. Критический материал сопровождался снимками британского фотографа Аарона Гекоски. Причем для пхукетского зоопарка эта волна критики стала далеко не первой. К примеру, в феврале 2016 года широкую огласку получила история самки орангутана по кличке Майло, для которой пребывание в Phuket Zoo стало фатальным. Обезьяна погибла в мае того же года.

В беседе с «Новостями Пхукета» господин Сукон подтвердил, что три месяца назад в пхукетском зоопарке проходила официальная инспекция, по итогам которой зоопарк получил очередное распоряжение улучшить условия содержания ряда животных, в частности, приматов. В инспекции принимали участие представители Организации зоологических парков (ZPO), одобрение которой необходимо для того, чтобы Phuket Zoo продлили лицензию на работу в качестве общественного зоопарка. Визит инспекторов как раз и объяснялся тем, что незадолго до этого зоопарк подал заявление на очередное продление лицензии.

«Я принимал участие в инспекции пхукетского зоопарка, которую ZPO проводила около трех месяцев назад. Я увидел, что некоторые части зоопарка содержатся в очень хорошем состоянии, к примеру, секция со слонами. Их работа была одобрена. Однако в других зонах, таких как секция обезьян, условия были неудовлетворительными и их требовалось улучшить», – рассказал господин Сукон.

Собеседник редакции подчеркнул, что если условия содержания обезьян не будут улучшены, ZPO едва ли продлит лицензию Phuket Zoo.

Среди благополучных секций пхукетского зоопарка, судя по всему, числится и вольер, где живет крокодил Лейпанг, пойманный в одной из прибрежных лагун Пхукета в прошлом году. Во всяком случае, проверявший условия содержания Лейпанга представитель пхукетского офиса Управления рыболовства Пайсан Суккапуннапан заверил корреспондента редакции, что крокодил здоров.

«В прошлом месяце я проверял Лейпанга. Я могу подтвердить, что Лейпанг здоров и хорошо питается», – заявил господин Суккапуннапан.

Представитель Управления рыболовства подчеркнул, что из-за высокого общественного интереса к Лейпангу сотрудники пхукетского зоопарка не могут игнорировать вопрос об условиях его содержания.

«Я продолжу проверять Лейпанга время от времени, чтобы быть уверенным, что о нем хорошо заботятся. Впрочем, точную дату следующего визита в зоопарк я назвать сейчас не могу», – добавил он.

После выхода резонансной публикации в британской прессе «Новости Пхукета» связались и с менеджером Phuket Zoo Пичаем Сакунсорном. Он заверил корреспондента редакции, что зоопарк находится «в процессе улучшения условий содержания животных». Впрочем, каких-либо фотографий, способных проиллюстрировать прогресс, господин Сакунсорн не предоставил. Вместо этого он отметил, что не рад публикациям о зоопарке в прессе.

«Мне не нравится эта статья, задевающая Таиланд и особенно Пхукет как туристическое направление», – заявил он.

«Что бы мы ни делали, мы получаем негативные отзывы. При этом пхукетский зоопарк не получает поддержки от государства. Мы самостоятельно управляем зоопарком и проводим ремонт на собственные средства. Эта работа требует времени», – отметил господин Сакунсорн.

«Я не хочу вдаваться в другие подробности. Достаточно разговоров по этой теме на сегодня», – добавил он.

Отметим, что среди пхукетских экспатов местный зоопарк пользуется преимущественно дурной славой. Главной претензией к его руководству традиционно является именно то, в каких условиях содержатся животные в Phuket Zoo.