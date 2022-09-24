Зоопарк Чианг-Мая ответил на обвинения в плохих условиях содержания животных

Руководство зоопарка провинции Чианг-Май отвергло обвинения в плохих условиях содержания животных. Директор Chiang Mai Zoo согласился только с претензией к работе кондиционеров, но заявил, что эта проблема скоро будет решена.

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Публикация с критикой в адрес Chian Mai Zoo появилась в Twitter в четверг, 22 сентября, пишет Bangkok Post. Пользователь с 1,3 млн фолловеров, имени которого газета не называет, разместил в своем блоге серию фотографий из зоопарка, вызвавших широкий резонанс и обилие критики в адрес заведения.

В субботу, 24 сентября, директор Chiang Mai Zoo Вутхичай Муангман вместе с несколькими сотрудниками провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на критику условий содержания животных.

Один из главных вопросов касался состояния тигра, которого пользователи сети сочли по фотографиям слишком худым. Говоря о нем, господин Муангман заявил, что животное по кличке Кхао Пан весит 38 кг, что вполне соответствует диапазону массы здорового тигра в 30-40 кг. По его словам, крупные кошки по своей природе поджарные, поэтому иногда могут казаться тощими.

Также господин Муангман ответил на замечание о том, что тигра в какой-то момент тошнило. По его словам, это тоже нормально, поскольку все кошачьи вылизывают себя, а после этого отрыгивают шерсть.

Другой вопрос касался состояния пруда в зоопарке, вода в котором на фотографиях имеет зеленый отттенок. Господин Муангман заявил, что это из-за «зеленого планктона», присутствие которого в пресной воде тоже является нормальным и не указывает на гниение органики или какие-либо опасности.

Третий пункт был посвящен фотографии мертвой птицы на территории зоопарка. Директор Chian Mai Zoo заявил, что это не один из питомцев, а перелетная птица, «пролетавшая через зоопарк». Официальные лица, по его словам, проверили останки на предмет каких-либо болезней, после чего сожгли труп.

С претензией к слишком высокой температуре воздуха в океанариуме (Chiang Mai Zoo Aquarium) господин Муангман согласился, но заверил, что в октябре систему кондиционирования починят, после чего климат станет нормальным.

Что же касается «мха» в емкостях с рыбами, то он, по словам господина Муангмана, растет там специально, чтобы у морской фауны были условия, максимально приближенные к естественным.