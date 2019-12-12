Зона поисков пропавших каякеров скорректирована после четырех дней неудач

О том, что внимание поисковых групп теперь сконцентрировано на прибрежных водах и побережье, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» сообщил вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай.
Вице-губернатор подтвердил, что предыдущие поиски результатов не дали, и оба пропавших каякера – 26-летний поляк Матеуш Юшкиевич и 23-летняя тайка Веракан Сириракон – официально значатся пропавшими без вести. Господин Ротрыанг На-Нонгкхай не сказал, как долго будут продолжаться поиски.
«Также мы продолжает держать в курсе событий родственников пропавших. В случае с господином Юшкиевичем информация передается в посольство Польши в Бангкоке», – отметил вице-губернатор.
Господин Ротрыанг На-Нонгкхай также попросил всех, кто может располагать информацией, способной помочь в описках, обращаться в региональное командование ВМФ по телефону 076-391598 или на горячую линию ВМФ 1696.
Напомним, что гражданин Польши Матеуш Юшкиевич и гражданка Таиланда Веракан Сириракон пропали у южного побережья Пхукета еще 7 декабря. Поляк и тайка вместе с друзьями арендовали каяки на пляже Януй и отправились осматривать акваторию, однако на обратном пути отстали от остальных членов группы, позвонили им по телефону и сообщили, что не могут вернуться на пляж самостоятельно. Друзья пропавших добрались до берега уже после захода солнца и подняли тревогу, но найти Матеуша и Веракан в темноте не удалось. На связь они больше не выходили.
Иккапоп Тхонгтуб, Тальялак Сакут