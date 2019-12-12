Зона поисков пропавших каякеров скорректирована после четырех дней неудач

На Пхукете продолжаются поиски двух каякеров, пропавших у южного побережья острова вечером 7 декабря, однако теперь основное внимание поисковых команд направлено на побережье самого Пхукета и расположенных в его акватории небольших островов. Поиски в открытом море оказались безрезультатными.

Новости Пхукета

12 Декабря 2019, 02:20 PM

Гражданин Польши Матеуш Юшкиевич и гражданка Таиланда Веракан Сириракон пропали у южного побережья Пхукета еще 7 декабря.