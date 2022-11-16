Золотого лесного кота удалось сфотографировать в джунглях Таиланда

Тайский фотограф Джираван Клайтхонг смог сфотографировать редкого азиатского золотого кота в джунглях северо-восточного Таиланда. Природный заказник Phu Khieo Wildlife Sanctuary опубликовал снимок на своей странице в Facebook во вторник, 15 ноября. Сама встреча фотографа с осторожным и скрытным лесным хищником произошла 6 ноября.

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Азиатский золотой кот, также известный как кошка/кот Темминка (по имени нидерландского зоолога Конрада Темминка), считается редким животным, хотя формально этот вид не классифицируется как находящийся под угрозой. Международный союз охраны природы (МСОП, IUCN) относится зверя к числу близких к уязвимому положению.

Увидеть кота Темминка удается редко, поскольку он скрытен, осторожен и ведет преимущественно ночной образ жизни. В этот раз кота сфотографировали в джунглях исанской провинции Чайяпхум, которая на спутниковых снимках выглядит как одно большое зеленое пятно и явно подходит предпочитающему уединение коту.

В Таиланде азиатский золотой кот относится к охраняемым видам, причем требующим максимальной степени защиты. Коммерческая торговля этими животными строго запрещена. Содержание в неволе возможно только в научных целях, пишет Bangkok Post.

Кот Темминка вдвое крупнее обычного домашнего кота, длина его тела составляет почти метр (плюс полуметровый хвост). Шерсть имеет золотой или бурый окрас, хотя встречаются также черные и серые коты. На морде имеются характерные черно-белые полоски.

Азиатский золотой кот обычно живет в одиночестве и сторонится других животных и человека. Хищник отлично лазает по деревьям и прекрасно видит в темноте. Пищей ему служат птицы, зайцы, мыши и другие мелкие животные. Впрочем, кот Темминка может добыть и молодого оленя.

Из-за вырубки лесов азиатский кот лишает привычного ареала обитания, также животному угрожает нелегальная охота. Как и многие другие хищники из джунглей Юго-Восточной Азии, кот Темминка – герой многих народных верований, так что его костям и шерсти приписывают магические и целебные свойства, в частности, их используют в традиционной китайской медицине.