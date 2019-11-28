Золото триатлона в Лагуне досталось дуэту из Швейцарии

По итогам прошедших в пхукетской лагуне ежегодных соревнований по триатлону Laguna Phuket Triathlon (LPT) победу праздновал швейцарскй дуэт Руэди Вилда и Имоген Симмондс, выигравших мужской и женский забеги соответственно.

Новости Пхукета

28 Ноября 2019, 05:00 PM

Все победители LTP 2019. Фото: Laguna Tri

Руэди Вилд преодолел внушительную дистанцию в 63,8 км за 2 часа, 21 минуту и 7 секунд, почти на полторы минуты опередив своего ближайшего преследователя, троекратного победителя LPT Михаэля Раэлерта из Германии (итоговое время – 02:22:34). Третье место занял поляк Кшиштоф Хадас (02:26:20).

Регулярная участница пхукетских соревнований Имоген Симмондс финишировала с результатом 02:33:14, второе место среди женщин заняла британская атлетка Эмма Паллант (02:39:31), а третье – австралийка Димити Ли-Дьюк (02:46:12).

В общей сложности в основном триатлоне и 25-километровом спринте приняли участие более тысячи спортсменов из 51 страны мира. Атлеты стартовали с площадки Laguna Grove и финишировали там же. Гонка проходила на рассвете, чтобы не изнурять участников тропической жарой хотя бы на первой части дистанции.

«Гонка сегодня была просто восхитительная. LPT для меня словно второй дом, мне очень нравится быть здесь со всеми прочими людьми, плюс у меня остались прекрасные впечатления с предыдущих поездок на Пхукет. Особенно приятно выиграть гонку в третий раз, показав хорошее выступление. Я по-настоящему счастлив и надеюсь вернуться в следующем году», – заявил после финиша Вилд.

«Я мощно стартовал на первом этапе (плавание), потому что знал, что Михаэль постарается оторваться от основной группы атлетов. Мне удалось удержаться рядом с ним, и мы оба выложились по максимуму в начале второго этапа (велогонка), так что вдвоем ушли в отрыв от прочих, чем обеспечили себе преимущество. Вырваться в лидеры мне удалось на первых двух-трех километрах третьего этапа (бег), что помогло на финальных километрах, на которых было по-настоящему сложно из-за жары», – рассказал победитель.

Имоген Симмондс также отметила, что финал гонки был жарким во всех смыслах.

«Конкуренция была очень высока, поэтому я решила поднажать в самом начале, и эта стратегия себя оправдала. На третьем этапе (бег) у меня уже был некоторый отрыв от преследователей, так что основной челлендж состоял в том, чтобы справиться с жарой. Болельщики оказывали удивительную поддержку, и волонтеры были совершенно невероятные, спасибо им всем», – заявила Симмондс.

Среди тайских атлетов лучший результат в очередной раз показал Джарай Джиранай (02:39:38), остающийся лучшим среди своих соотечественников на протяжении девяти лет. Среди женщин первой из тайских атлеток пришла Ничакарн Руттанапорн (03:17:06), для которой эта победа стала четвертой подряд. В спринте 25 For 25 Sprint победу одержали Оливер Тротт(01:02:24) и Ребекка Кирван-Роджер.

Добавим, что за день до основного события в Лагуне прошла серия благотворительных забегов LPT Charity Fun Run, участие в которым приняли 1,1 тыс. человек. Собранные средства будут переданы на фондам Children First Fund и Kao Kon La Kao Foundation.