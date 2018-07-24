The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Значительная часть Вичита останется без воды 25 июля

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) сообщил об отключении подачи воды в ряд районов тамбона Вичит 25 иююля.

Новости Пхукета

24 Июля 2018 15:55:01

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

 

Перебои с водоснабжением связаны с проведением ремонтных работ на магистральных линиях. Подача воды будет прекращена в 9:00. Времени окончания работ в PWA не называют.

Проблемы с водоснабжением ожидаются на следующих улицах и в следующих поселках:

  • Wichit Songkram Rd (от входа в офис PWA до ТЦ Central Phuket)

  • Phanason Village (рядом Makro)

  • Wirat Hongyok Rd (на всем протяжении)

  • Chonnakarn Klangmuang Village

  • Thep Anusorn Rd

  • Chao Fa East Rd

  • Pattana Tongtin Rd

  • Narang-Borae Rd

  • Sakdidet Rd (от Кхао-Кхада до мыса Панва)

  • Phuket Villa California

  • Phuket Villa 3

  • Phuket Villa Dowroong

  • Moo Baan Tarn Thong village 1, 2, 3, 4, 5, 7

  • Moo Baan Irrawadi Bypass

  • Soi Bangyai

PWA приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок: 076-319173 и 082-790 1634.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.