Значительная часть Вичита останется без воды 25 июля
Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) сообщил об отключении подачи воды в ряд районов тамбона Вичит 25 иююля.
Новости Пхукета
24 Июля 2018 15:55:01
Перебои с водоснабжением связаны с проведением ремонтных работ на магистральных линиях. Подача воды будет прекращена в 9:00. Времени окончания работ в PWA не называют.
Проблемы с водоснабжением ожидаются на следующих улицах и в следующих поселках:
- Wichit Songkram Rd (от входа в офис PWA до ТЦ Central Phuket)
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Phanason Village (рядом Makro)
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Wirat Hongyok Rd (на всем протяжении)
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Chonnakarn Klangmuang Village
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Thep Anusorn Rd
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Chao Fa East Rd
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Pattana Tongtin Rd
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Narang-Borae Rd
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Sakdidet Rd (от Кхао-Кхада до мыса Панва)
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Phuket Villa California
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Phuket Villa 3
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Phuket Villa Dowroong
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Moo Baan Tarn Thong village 1, 2, 3, 4, 5, 7
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Moo Baan Irrawadi Bypass
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Soi Bangyai
PWA приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок: 076-319173 и 082-790 1634.