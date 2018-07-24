Значительная часть Вичита останется без воды 25 июля

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) сообщил об отключении подачи воды в ряд районов тамбона Вичит 25 иююля.

24 Июля 2018 15:55:01

Фото: Архив The Phuket News

Перебои с водоснабжением связаны с проведением ремонтных работ на магистральных линиях. Подача воды будет прекращена в 9:00. Времени окончания работ в PWA не называют.

Проблемы с водоснабжением ожидаются на следующих улицах и в следующих поселках:

Wichit Songkram Rd (от входа в офис PWA до ТЦ Central Phuket)

Phanason Village (рядом Makro)

Wirat Hongyok Rd (на всем протяжении)

Chonnakarn Klangmuang Village

Thep Anusorn Rd

Chao Fa East Rd

Pattana Tongtin Rd

Narang-Borae Rd

Sakdidet Rd (от Кхао-Кхада до мыса Панва)

Phuket Villa California

Phuket Villa 3

Phuket Villa Dowroong

Moo Baan Tarn Thong village 1, 2, 3, 4, 5, 7

Moo Baan Irrawadi Bypass

Soi Bangyai

PWA приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок: 076-319173 и 082-790 1634.