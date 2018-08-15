Значительная часть Вичита останется без воды 16 августа
Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) объявил о том, что из-за ремонтных работ на магистральных линиях часть Вичита останется без воды 16 августа.
Новости Пхукета
15 Августа 2018 09:02:19
Фото: Luis Tosta / unslpash.com
Работы будут проводиться на магистрали в районе Central Festival, однако водоснабжение будет нарушено даже на тех улицах, которые расположены достаточно далеко от указанного места. В частности, с 9:00 утра 16 августа без воды останутся:
- Wichit Songkram Rd. (от офиса PWA до Central Festival Phuket);
- Phanason Village (рядом с Makro);
- Wirat Hongyok Rd. (на всем протяжении улицы);
- Поселок Chonnakarn Klangmuang;
- Thep Anusorn Rd.;
- Chao Fa East Rd.;
- Pattana Tongtin Rd.;
- Narang-Borae Rd.;
- Sakdidet Rd. (от Кхао-Кхада до мыса Панва);
- Поселок Phuket Villa California;
- Поселок Phuket Villa 3;
- Поселок Phuket Villa Dowroong;
- Поселки Tarn Thong 1, 2, 3, 4, 5 и 7;
- Поселок Moo Baan Irrawadi Bypass;
- Soi Bangyai.
Управление водоснабжение рекомендует жителям перечисленных локаций заранее сделать запасы воды для бытовых нужд. Также ведомство предупреждает о возможном изменении цвета воды после восстановления водоснабжения. Телефон для справок – 1662.