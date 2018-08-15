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Значительная часть Вичита останется без воды 16 августа

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) объявил о том, что из-за ремонтных работ на магистральных линиях часть Вичита останется без воды 16 августа.

Новости Пхукета

15 Августа 2018 09:02:19

Фото: Luis Tosta / unslpash.com
Фото: Luis Tosta / unslpash.com

Работы будут проводиться на магистрали в районе Central Festival, однако водоснабжение будет нарушено даже на тех улицах, которые расположены достаточно далеко от указанного места. В частности, с 9:00 утра 16 августа без воды останутся:

  • Wichit Songkram Rd. (от офиса PWA до Central Festival Phuket);
  • Phanason Village (рядом с Makro);
  • Wirat Hongyok Rd. (на всем протяжении улицы);
  • Поселок Chonnakarn Klangmuang;
  • Thep Anusorn Rd.;
  • Chao Fa East Rd.;
  • Pattana Tongtin Rd.;
  • Narang-Borae Rd.;
  • Sakdidet Rd. (от Кхао-Кхада до мыса Панва);
  • Поселок Phuket Villa California;
  • Поселок Phuket Villa 3;
  • Поселок Phuket Villa Dowroong;
  • Поселки Tarn Thong 1, 2, 3, 4, 5 и 7;
  • Поселок Moo Baan Irrawadi Bypass;
  • Soi Bangyai.

Управление водоснабжение рекомендует жителям перечисленных локаций заранее сделать запасы воды для бытовых нужд. Также ведомство предупреждает о возможном изменении цвета воды после восстановления водоснабжения. Телефон для справок – 1662.

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