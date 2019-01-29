Значительная часть Таланга останется без воды 30 января

Отключение водоснабжения в PWA объяснили анонсированными накануне работали на магистральных линий электропередач, из-за которых электричества не будет на ряде насосных станций. Планируемое время отключения – с 9:00 до 16:30.
Отключение электричества затронет станции, обеспечивающие водой Саку, Май-Кхао, Тхепкрасаттри, Срисунтхорн, Паклок, Чернг-Талей, Ко-Кэу и Рассаду.
«Пожалуйста, запасите воду заранее», – рекомендуется в уведомлении PWA.
Телефоны для справок PWA (вода) – 076-319173, 082-7901634 и 1662.
Телефоны для справок PEA (электричество) – 076-386880-2 и 1129.