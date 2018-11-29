Зимовка без пробелов в обучении

Если вы хотите, чтобы ваши дети не прерывали обучения во время пребывания семьи в Таиланде, можно обратиться в школу ISP. Там ребенка готовы взять и на месяц-другой, и на долгий срок.

2 Декабря 2018 12:00:00

Если вы читаете эту статью, то наверняка вам не нравится холодная и серая зима. Если вы недолюбливаете мороз и слякоть, самое время готовиться к поездке в теплые края, а именно – в Таиланд. Солнце, море и фрукты – вот главное, чем манит в страна улыбок зимой, когда в пейзаж за окном похож на апокалипсис.

И одно дело отправиться на «зимовку» самим. Другое – всей семьей, с ребенком, и, возможно, еще и не c одним. В этом случае нужно будет заранее подумать не только об очевидных вещах, таких как авиабилеты, виза, жилье и страховка, но также и о детском саде или школе.

Международных и даже русских садиков на острове превеликое множество. На любой вкус и кошелек. Детей принимают от девяти месяцев в ясли, с трех лет – в детский сад. А вот найти для пяти- или шестилетнего ребенка достойное времяпрепровождение – задачка зачастую не из легких, ведь в Таиланде дети в этом возрасте идут в школу. Да и даже в том случае, если такой вариант подходит, попасть в международную школу в середине учебного года будет практически невозможно. Разве что, с нового учебного семестра и не менее, чем на семестр.

Но не стоит отчаиваться, выход всегда найдется. В этом году Русская школа ISP предлагает специальную обучающую программу для зимовщиков. Пока ваши дети будут «грызть» гранит науки, вы сможете немного отдохнуть. А главное – не нажить себе головную боль при возвращении обратно на Родину в школу.

Ежедневные занятия в классах проходят по российской программе и включают в себя восемь уроков английского языка в неделю, плавание, работу в арт-мастерской, разнообразные кружки.

На сегодняшний день открыты для поступления первый, второй и третий классы. Период обучения – от одного месяца. Есть также подготовительный класс для дошкольников пяти-шести лет.

Для детей постарше имеются занятия по русскому языку, возможно репетиторство. Также доступны для посещения внеклассные занятия – гольф, шахматы, скейтбординг, гимнастика и многое другое.

В детском саду профессиональный русскоговорящий педагог по утрам два раза в неделю проводит для малышей занятия по логоритмике.

Получить подробное расписание занятий и кружков, а также задать интересующие вопросы можно по телефону +66 65 031 2204 (WhatsApp, Viber).