Жюри TPA назовет имена победителей 31 августа Меньше трех недель осталось до оглашения имен победителей ежегодной премии в области недвижимости PropertyGuru Thailand Property Awards (TPA). Новости Пхукета 12 Августа 2018 09:00:00 На прошлогодней премии TPA отличился пхукетский проект MontAzure, взявший две награды национального уровня. Фото: TPA Церемония в этот раз состоится 31 августа в столичном отеле The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel и, как ожидают организаторы, соберет более 600 игроков рынка недвижимости и других отраслей. Мероприятие пройдет в Бангкоке уже в 13-й раз. В этом году прием заявок на участие в TPA продолжался с января по июль. Все участвующие в конкурсе проекты были лично посещены членами судейской коллегии, и 8-9 августа должна была состояться итоговая встреча судей, по результатам которой, как правило, озвучиваются имена номинантов во всех категориях, кроме «Лучшего девелопера». В этом году в программе TPA имеются две выделенные пхукетские номинации: лучший кондоминиум и лучший поселок с отдельными домами или виллами. На момент сдачи этого номера в печать список номинированных на премии проектов еще не был опубликован, но источники на рынке назвали «Новостям Пхукета» один из участвующих проектов – отельно-жилой комплекс Mai Khao Beach Condotel, который строит на севере Пхукет Thai Business Development Group. О других представителях Пхукета TPA на информация пока отсутствует, но, согласно регламенту премии, это должны быть находящиеся на Пхукете объекты недвижимости со сроком сдачи с января 2018 по декабрь 2021 года и уже готовым выставочным образцом жилья. Судейскую коллегию TPA этого года возглавляет Супхин Мечучеп, управляющий директор Jones Lang LaSalle (Thailand). Также в состав центрального жюри вошли Чарльз Блокер (IC Partners Limited), Колин Яп Чин Вей (Hotels & Resorts Design Co., Ltd.), Леонг Чунг Пенг (Arcadis), Марсиано Бирджмохун (Тайско-сингапруская торговая палата), Сасивимон Синтхаванаронг (JARKEN Co., Ltd.), Сонтхиа Ванитватана (MRICS) и Тхиратхон Тхарачай (Project Planning Service PLC). Супервайзингом судейства занимается аудиторская компания BDO. Напомним, что в прошлом году на TPA также были две пхукетских номинации: лучший кондоминиум и лучший поселок. В первой победил комплекс X2 Vibe Phuket Bangtao, во второй – The Pavilions Phuket Residences. На национальном уровне отличился проект MontAzur, который был признан «Лучшим объектом недвижимости смешанного назначения», а сам застройщик получил награду в номинации «Особое признание в сфере сбалансированного экосоциального девелопмента». При этом MontAzure номинировался еще на три премии и получил статус высоко отмеченного как «Лучший проект с универсальным дизайном», «Лучший кондоминиум на Пхукете» и «Лучший архитектурный дизайн малоэтажного кондоминиума (курортного комплекса)». Победу в главной номинации «Лучший девелопер» в прошлом году одержала компания Ananda Development (также Ananda получила награды в номинациях «Лучший люксовый кондоминиум в Бангкоке» и «Лучший архитектурный дизайн кондоминиума малой этажности в Бангкоке» за проект Ashton Residence 41). Личностью года была объявлена председатель The Mall Group Супалак Ампут за «непрекращающийся и оставляющий важный след вклад в развитие розничного сегмента и сферы лайфстайла». Дополнительную информацию ищите на сайте www.asiapropertyawards.com в разделе «Таиланд». Газета The Phuket News является информационным спонсором премии.