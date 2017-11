Жюри Thailand Property Awards огласило имена победителей Пхукетский консорциум MontAzure второй год подряд удостоился наград Thailand Property Awards. Новости Пхукета 25 Сентября 2017 15:16:23 Фото: TPA Компания Ananda Development впервые стала победителем премии PropertyGuru Thailand Property Awards (TPA) в главной номинации – «Лучший девелопер». Престижная отраслевая награда была вручена компании 15 сентября на церемонии в гостинице Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel. Также Ananda получила две отдельные награды за свой жилой комплекс Ashton Residence 41. Он победил в номинациях «Лучший люксовый кондоминиум в Бангкоке» и «Лучший архитектурный дизайн кондоминиума малой этажности в Бангкоке». Как отмечается в пресс-релизе TPA, застройщик шел к награде 15 лет. Комментируя победу Ananda Development, члены жюри особо отметили успехи девелопера в реализации концепции urban technology ecosystem. По словам членов жюри, смарт-решения в проектах Ananda мотивируют других застройщиков также применять передовые технологии. Ставка на инновации сыграла и в случае с Sansiri. Компания, являющаяся одним из лидеров девелоперского рынка Таиланда, получила в это году четыре награды – «Лучший высотный кондоминиум премиального уровня в Бангкоке» и «Лучший проект с универсальным дизайном» (проект THE LINE Phanon – Pradipat), «Лучший архитектурный дизайн высотного кондоминиума» (THE LINE Sukhumvit 101) и «Особое признание в сфере социальной ответственности бизнеса». Последнюю награду Sansiri разделила с The Riviera Group и Sena Development. Среди обладателей премии «Лучший девелопер» прошлых лет также отличились Charn Issara Development (проект Baan Sita Wan был признан «Лучшим жилым поселком) и Major Development (комплекс MARQUE Sukhumvit стал «Лучшим кондоминиумом в Таиланде»). Золотой дубль MontAzure Что касается пхукетских застройщиков, то здесь нужно отметить MontAzure, который второй год не уходит с ТРА без наград. В этот раз одноименный проект компании был признан «Лучшим объкетом недвижимости смешанного назначения», а сам застройщик получил награду в номинации «Особое признание в сфере сбалансированного экосоциального девелопмента». Таким образом, MontAzure стал единственным представителем Пхукета среди победителей в номинациях национального уровня. При этом MontAzure и ее проекты были номинированы еще на три премии и получили статус высоко отмеченных – «Лучший проект с универсальным дизайном», «Лучший кондоминиум на Пхукете» и «Лучший архитектурный дизайн малоэтажного кондоминиума (курортного комплекса)». Выделенных пхукетских номинаций в этом году было две – «Лучший жилой поселок» и «Лучший кондоминиум». В первой номинации победу одержал комплекс The Pavilions Phuket Residences застройщика LS Pavilions, высоко отмечен был комплекс Utopia Naiharn компании International Property Advisory Co Ltd. Среди кондоминиумов лучшим был признан X2 Vibe Phuket Bangtao девелопера Millstone Сo. Ltd. Высоко отмечены – снова The Pavilions Phuket Residences и Twinpalms Residences MontAzure. Примечательно, что последний номинировался на эту премию в 2016 году и тогда был признан лучшим. Лучшие из лучших В общей сложности премии в этом году вручались в 39 номинациях, а всего заявок было подано более двух сотен. Звание «Лучшего девелопера бутик-сегмента» в 2017 году досталось компании D’Well Grand Asset Co., Ltd. «Лучшим офисным зданием» судейская коллегия назвала FYI Center – For Your Inspiration Workplace застройщика Golden Land Property Development PLC. Этот же комплекс стал «Лучшим зеленым объектом недвижимости». В номинации «Лучший кондоминиум» победителем стал MARQUE Sukhumvit компании Major Development, а в номинации «Лучший поселок» – компании Baan Sita Wan девелопера Charn Issara Development. Награду за «Лучший интерьерный дизайн кондоминиума» получил комплекс FYNN Sukhumvit 31 компании FYNN Development Co., Ltd., а аналогичный приз в категории жилых домов – The Primary V застройщика Krungthep Pattana CMS Co., Ltd. Что касается ландшафтного дизайна, то здесь награды достались кондоминиуму Park24 компании Proud Residences Co., Ltd. и поселку Sansara @ Black Mountain Hua Hin, Thailand застройщика Sansara Development Ltd. Личностью года в этот раз была объявлена председатель The Mall Group Супалак Ампут за «непрекращающийся и оставляющий важный след вклад в развитие розничного сегмента и сферы лайфстайла». Все награды были вручены на гала-ужине в Бангкоке 15 сентября. Газета The Phuket News традиционно является медиа-спонсором Thailand Property Awards. Полный список победителей ТРА 2017: Best Developer WINNER: Ananda Development Best Boutique Developer WINNER: D’Well Grand Asset Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Apus Development Group Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Issara United Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: The Riviera Group Best Ultra Luxury Condo Development (Bangkok) WINNER: MARQUE Sukhumvit от застройщика Major Development Public Company Limited Best Luxury Condo Development (Bangkok) WINNER: Ashton Residence 41 от застройщика Ananda Development

HIGHLY COMMENDED: Park24 от застройщика Proud Residences Co., Ltd. Best High-Rise High End Condo Development (Bangkok) WINNER: THE LINE Phanon – Pradipat от застройщика Sansiri PLC

HIGHLY COMMENDED: Chewathai Residence Bang Pho от застройщика CHEWATHAI PLC.

HIGHLY COMMENDED: Knightsbridge Prime Sathorn от застройщика Origin Sathorn Co., Ltd. Best Low-Rise High End Condo Development (Bangkok) WINNER: FYNN Sukhumvit 31 от застройщика FYNN Development Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Issara Collection Sathorn от застройщика Charn Issara Viphapol Co., Ltd. Best High-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) WINNER: Niche Pride Thonglor Phetchaburiот застройщика Sena Development Public Company Limited

HIGHLY COMMENDED: Chewathai Phetkasem 27 от застройщика CHEWATHAI PLC.

HIGHLY COMMENDED: Metro Sky Prachacheun от застройщика Property Perfect PCL Best Low-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) WINNER: D’Mura от застройщика D’Well Grand Asset Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Miti Condo от застройщика One Living Development

HIGHLY COMMENDED: Moniiq Sukhumvit 64 от застройщика Sankyo Home (Thailand) Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Niche ID Sukhumvit 113 от застройщика Sena Development Public Company Limited

HIGHLY COMMENDED: Niche MONO Sukhumvit 50 от застройщика Sena Development Public Company Limited Best Housing Development (Bangkok) WINNER: The MARQ от застройщика Enrich Villa Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: ARNA Ekamai от застройщика D’Well Grand Asset Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Chewarom Rangsit – Don Mueang от застройщика CHEWATHAI PLC. Best Residential Development (Samui) WINNER: Oasis Samui от застройщика Cascades Estate Company Limited

HIGHLY COMMENDED: New Nordic Water World Koh Samui от застройщика New Nordic Group Co., Ltd. Best Housing Development (Phuket) WINNER: The Pavilions Phuket Residences от застройщика LS Pavilions

HIGHLY COMMENDED: Utopia Naiharn от застройщика International Property Advisory Co Ltd Best Condo Development (Phuket) WINNER: X2 Vibe Phuket Bangtao от застройщика Millstone Company Limited

HIGHLY COMMENDED: The Pavilions Phuket Residences от застройщика LS Pavilions

HIGHLY COMMENDED: Twinpalms Residences MontAzure от застройщика MontAzure Best Housing Development (Hua Hin) WINNER: Falcon Hill от застройщика Falcon Hill Development Limited

HIGHLY COMMENDED: Baan Phu Thara от застройщика Thai Country Homes Co. Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Sansara@Black Mountain, Hua Hin от застройщика Sansara Development Ltd Best Condo Development (Hua Hin) WINNER: Veranda Residence Huahin от застройщика Veranda Resort and Spa Co., Ltd

HIGHLY COMMENDED: BLU от застройщика Issara United Co., Ltd

HIGHLY COMMENDED: Sansara@Black Mountain, Hua Hin от застройщика Sansara Development Ltd Best Housing Development (Khao Yai) WINNER: Baan Sita Wan от застройщика Charn Issara Development PLC Best Luxury Condo Development (Eastern Seaboard) WINNER: Knightsbridge The Ocean Sriracha от застройщика Origin Sathorn Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: City Garden Tower от застройщика Global Top Group Best High End Condo Development (Eastern Seaboard) WINNER: The Riviera Wongamat Beach от застройщика The Riviera Group

HIGHLY COMMENDED: Del Mare Bang Saray Beachfront Condominium от застройщика Apus Development Group Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Dusit Grand Condo View от застройщика Dusit Pattaya Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: The Riviera Jomtien от застройщика The Riviera Group Best Affordable Condo Development (Eastern Seaboard) WINNER: Dusit Grand Park Condo от застройщика Dusit Pattaya Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Aurora Pratumnak от застройщика DJP Land & House Co., Ltd. Best Housing Development (Eastern Seaboard) WINNER: X2 Pattaya Oceanphere от застройщика Habitat One Co., Ltd. Best Office Development WINNER: FYI Center – For Your Inspiration Workplace от застройщика Golden Land Property Development PLC Best Mixed Use Development WINNER: MontAzure от застройщика MontAzure Best High-Rise Condo Architectural Design (Bangkok) WINNER: THE LINE Sukhumvit 101 от застройщика Sansiri PLC

HIGHLY COMMENDED: Knightsbridge Prime Sathorn от застройщика Origin Sathorn Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Park24 от застройщика Proud Residences Co., Ltd. Best Low-Rise Condo Architectural Design (Bangkok) WINNER: Ashton Residence 41 от застройщика Ananda Development

HIGHLY COMMENDED: FYNN Sukhumvit 31 от застройщика FYNN Development Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Issara Collection Sathorn от застройщика Charn Issara Viphapol Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Miti Condo от застройщика One Living Development

HIGHLY COMMENDED: Venio Sukhumvit 10 от застройщика Helix Company Limited Best High-Rise Condo Architectural Design (Resort) WINNER: Andromeda Condominium от застройщика Apus Development Group Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: City Garden Tower от застройщика Global Top Group

HIGHLY COMMENDED: The Riviera Jomtien от застройщика The Riviera Group

HIGHLY COMMENDED: The Riviera Wonamat Beach от застройщика The Riviera Group Best Low-Rise Condo Architectural Design (Resort) WINNER: BW Premier Collection BluPhere Pattaya от застройщика Habitat Group Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Aurora Pratumnak от застройщика DJP Land & House Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Blue Ocean от застройщика AD House Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Sansara@Black Mountain, Hua от застройщика Sansara Development Ltd

HIGHLY COMMENDED: Twinpalms Residences MontAzure от застройщика MontAzure Best Housing Architectural Design WINNER: Issara Residence Rama 9 от застройщика Charn Issara Development PCL

HIGHLY COMMENDED: ARNA Ekamai от застройщика D’Well Grand Asset Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: The Primary V от застройщика Krungthep Pattana CMS Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: X2 Pattaya Oceanphere от застройщика Habitat One Co., Ltd. Best Condo Interior Design WINNER: FYNN Sukhumvit 31 от застройщика FYNN Development Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: BW Premier Collection BluPhere Pattaya от застройщика Habitat Group Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Moniiq Sukhumvit 64 от застройщика Sankyo Home (Thailand) Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Park24 от застройщика Proud Residences Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Runesu Thonglor5 Condominium от застройщика W-Shinwa Co., Ltd. Best Housing Interior Design WINNER: The Primary V от застройщика Krungthep Pattana CMS Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Jaytiya Private Pool Villas Residence от застройщика Jaytiya Property Co., Ltd

HIGHLY COMMENDED: Sansara@Black Mountain Hua Hin, Thailand от застройщика Sansara Development Ltd Best Retail Architectural Design WINNER: 949 Neighborhood от застройщика Pannaphat Development Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: Diamond Plaza от застройщика One Group Development Best Condo Landscape Architectural Design WINNER: Park24 от застройщика Proud Residences Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: BW Premier Collection BluPhere Pattaya от застройщика Habitat Group Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: FYNN Sukhumvit 31 от застройщика FYNN Development Co., Ltd. Best Housing Landscape Architectural Design WINNER: Sansara@Black Mountain Hua Hin, Thailand от застройщика Sansara Development Ltd

HIGHLY COMMENDED: The MARQ от застройщика Enrich Villa Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: The Primary V от застройщика Krungthep Pattana CMS Co., Ltd. Best Retail Landscape Architectural Design WINNER: 949 Neighborhood от застройщика Pannaphat Development Co., Ltd. Special Recognition in CSR WINNER: Sansiri PLC

WINNER: Sena Development Public Company Limited

WINNER: The Riviera Group Special Recognition in Sustainable Development WINNER: MontAzure от застройщика MontAzure

WINNER: Suppagarn Real Estate Co. Ltd

WINNER: The Riviera Group Best Universal Design Development WINNER: THE LINE Phanon – Pradipat от застройщика Sansiri PLC

HIGHLY COMMENDED: ARNA Ekamai от застройщика Dwell Grand Asset Co., Ltd.

HIGHLY COMMENDED: MontAzure от застройщика MontAzure

HIGHLY COMMENDED: Sansara@Black Mountain Hua Hin от застройщика Sansara Development Best Green Development WINNER: FYI Center – For Your Inspiration Workplace от застройщика Golden Land Property Development PLC

HIGHLY COMMENDED: Baan Phu Thara от застройщика Thai Country Homes Добавьте новостную ленту на свой сайт Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре Ужин от семи шефов в Paresa Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus