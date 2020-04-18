Жизнь продолжаеся: Представители пяти профессий рассказывают о работе в дни COVID-19

Возможность работать из дома во время вспышки коронавируса COVID-19 есть далеко не у всех, просто потому, что все работы разные. Газета Bangkok Post поговорила с представителями пяти профессий, не предполагающих возможность трудиться в самоизоляции.

Bangkok Post

Врач, курьер, репортер, продавщица мороженого и горничная по вызову рассказали репортеру Bangkok Post Мелалин Махавонгтракун, как изменилась их жизнь и какие меры они принимают, чтобы защитить себя во время работы.

Джемджира Интарангсри

33 года, акушер-гинеколог

Основное место работы доктора Джемджиры – больница Sukhothai Hospital в одноименной провинции Таиланда, но вспышка коронавируса застала ее при прохождении курсов повышения квалификации в столичном Rajavithi Hospital, где она получала знания в сфере онкологии применительно к своему основному профилю работы. Теперь же Джемджира, как и остальные врачи больницы, дополнительно несет дежурство в Центре острых респираторных инфекций, принимая анализы и опрашивая пациентов с заболеваниями органов дыхания. Штат больницы – 200 врачей, и все они по очереди работают в упомянутом центре. Список дежурств составлен просто в алфавитном порядке.

Доктор Джемджира пока что дежурила лишь однажды. Непосредственно ее работа – опрос пациентов и выяснение, не посещали ли они каких-либо зон повышенного риска.

«Мы всегда задаем эти вопросы, а заодно предупреждаем людей, какие негативные последствия могут возникнуть, если они утаят часть правды. Конечно, если кто-то захочет что-то скрыть, мы не сможем заставить человека говорить. Но те, кто понимают важность информации, охотно рассказывают все без утайки», – говорит Джемджира.

Доктор Джемджира находится на передовой борьбы с коронавирусом и, естественно, понимает риски непосредственно для себя.

«Мне может быть страшно, но я не впадаю в панику. Я думаю, что самое важное – это постоянно следить за собой и своими действиями? Надела ли я маску? Не прикасаюсь ли я к лицу? Помню ли о социальном дистанцировании», – рассказывает акушерка.

Джемджира отмечает, что стала чаще мыть руки в течение рабочего дня, хотя врачи это и так делают регулярно. Приходя с работы в квартиру (она живет одна в квартире в кондоминиуме), врач сразу отравляется в душ. Заодно женщина постоянно протирает антисептиком личные вещи, такие как наручные часы, мобильный телефон, рабочее удостоверение, ключ, шариковую ручку.

Доктор Джемджира не питает иллюзий, что от этих мер личной защиты удастся отказаться в ближайшее время.

«Мы еще не достигли пика заболеваемости. Если мы будем помнить о социальном дистанцировании, ситуация будет постепенно улучшаться. Но если вдруг в какой-то момент расслабимся, пандемия может затянуться надолго. Даже если мы закроем весь Бангкок, но не будем держать дистанцию друг между другом, распространение вируса будет продолжаться», – предупреждает Джемджира.

Наттаданай Клинтонгбай

31 год, курьеры службы доставки еды

Значительная часть жителей страны самоизолировались в своих домам, а значит возможность заказать доставку еды стала для них принципиально важной. Службы доставки сейчас – это тот редкий вид бизнеса, у которого проблем с клиентурой нет в принципе. Дела идут превосходно.

«Количество заказов удвоилось», – коротко характеризует ситуацию Наттаданай Клинтонгбай, уже больше года работающий в сервисе Line Man.

Рабочий день Наттаданая начинается в районе 11:00 утра и продолжается вплоть до вечера. Мужчина работает в бангкокских районах Банг-Кхен и Лат-Пхрао, развозя голодным клиентам заказы как из ресторанов при торговых центрах, так и из обычных уличных кафе.

«Обычно пиковыми часами для нас было время ланча и ужина. Но с недавних пор мы начали получать множество заказов прямо с 11 утра. Люди заказывают еду до полудня, когда заказов становится очень много. Заказы сейчас поступают в течение всего дня, работа затихает лишь после 8-9 вечера, когда большинство ресторанов закрываются», – рассказывает курьер.

«В перспективе количество заказов продолжит увеличиваться», – ожидает он.

Чтобы защитить себя и своих клиентов, Наттаданай не расстается с маской и антисептиком для рук. Помнит курьер и о социальном дистанцировании. Приехав по адресу с заказом, мужчина отходит от мотоцикла, предлагая клиенту самостоятельно забрать еду и положить на ее место деньги. Забрав наличные, Наттаданай затем протирает антисептиком и руки, и термосумку для еды.

Наттаданай признается, что пока что ему приходится самому покупать маски и антисептик, но в ближайшую пару недель Line Man обещает наладить снабжение своих курьеров средства защиты.

Ати Бунсерам

29 лет, репортер

Ати Бунсерам – репортер телеканала New18, так что его работа предполагает регулярные выезды и съемки на местах тех или иных событий. Среди последних таких мест значатся и больницы, где проводят тесты на COVID-19. Также Ати приходится записывать интервью с людьми, которые бывали в других опасных местах.

«Мы никогда не можем с уверенностью сказать, кто окажется заражен. Все постоянно обеспокоены, но это не наш выбор. У нас есть редакционные задания, которые надо выполнять. Компания планирует перевести другие отделы редакции на работу из дома, но это не относится к полевым репортерам и съемочным группам. Нам лишь достается дополнительная медстраховка», – рассказывает Ати.

«Мне бы тоже хотелось иметь возможность работать из дома. Многие пресс-конференции и другие события сейчас транслируются в живом режиме на Facebook. Мы можем получить эти записи и использовать их как источник новостей. Однако это пока одобрено не было», – добавил журналист.

Сейчас защита Ати – все те же маски, антисептик и перчатки, которыми он обеспечивает себя сам. Также у репортера всегда при себе дезинфицирующий раствор на спиртовой основе для обработки микрофона. Еще одна линия обороны – закрывающее лицо прозрачное пластиковое забрало. Такими забралами репортеров обеспечили больница Vajira Hospital и Ассоциация журналистов Таиланда.

Ати не исключает, что в какой-то момент задумается о смене работы. Деньги его семье нужны, но риск, возможно, скоро перестанет их оправдывать.

«Не знаю, дойдет ли до этого, но мне нужно думать и о защите себя. У меня есть семья, и если стану носителем вируса, то смогу заразить близких. Это будет катастрофой», – говорит Ати.

Панадда Тхаммасири

38 лет, продавщица мороженого

Жаркие месяцы всегда были любимыми для Панадды, поскольку именно в это время ее кокосовое мороженое и десерты на основе ледяной стружки расходились особенно хорошо. Панадда занимается продажей мороженого уже три года и, по ее словам, обычно зарабатывает за день 1-2 тыс. бат.

Этот сезон, впрочем, не похож на прежние. Люди предпочитают питаться дома и не выходить на улицы, так что Панадда зарабатывает не более 500 бат в день.

«Но я все равно работаю, поскольку у меня есть расходы, требующие денег. Уж лучше так, чем вообще не торговать. Экономика и так была не в лучшем состоянии, а теперь еще и вирус! Все стало даже хуже», – говорит продавщица мороженого.

Панадда пытается наладить продажу своих десертов через приложения сервисов доставки, но находит это непростым делом из-за расходов на присутствие в них.

Продавщиц десертов хотела бы вернуться в родной Чайнат, но едва ли сможет это сделать.

«Если я вернусь, мне нужно будет провести две недели в карантине», – говорит Панадда. В течение этих двух недель возможности работать у нее не будет.

«Я просто не могу себе этого позволить. Но если этот вирус останется надолго, то я тоже не знаю, что мне делать и как жить», – сетует женщина.

Сомджай Яммо

48 лет, горничная по вызову

С закрытием баров, ресторанов, магазинов и других заведений многие жители Бангкока вернулись в свои провинции. Впрочем, приостановка привычной жизни в столице не оставила без работы 48-летнюю Сомджай Яммо, занимающуюся уборкой в чужих домах. На ее заработках пандемия почти не отразилась.

«Моя работа идет как обычно. В домах по-прежнему надо убираться», – говорит уроженка провинции Уттарадит.

«У меня все еще есть заработок, так что я никуда не уезжаю», – добавляет она.

Сомджай работает шесть дней в неделю, убираясь в квартирах из частных домах в разных районах Бангкока. Горничная и сама принимает меры по защите от коронавируса, и охотно принимает помощь хозяев домов, где убирается. Некоторые позволяют ей переночевать у себя, чтобы лишний раз не подвергаться риску на улице, а заодно разрешают готовить на своих кухнях или даже заказывают уборщице еду, чтобы та не выходила в магазины.

Сама Сомджай также отмечает, что некоторые из ее клиентов – медики по профессии, так что она получает компетентные советы по защите от заражения. Также от нескольких из них она получила и актуальные подарки: защитные маски и антисептический гель.

Перемещаться по городу горничной приходится на автобусах и метро, где она проявляет повышенную бдительность. Сомджай ездит на общественном транспорте только в маске, регулярно протирает руки антисептиком, старается держать максимальную дистанцию между собой и другими пассажирами.

Мелалин Махавонгтракун, Bangkok Post

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