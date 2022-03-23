Живую кобру нашли в почтовой посылке

Внимание работников J&T Express привлекла картонная коробка, которая самопроизвольно двигалась. Изнутри упаковки также доносилось шипение, пишет Bangkok Post.
Вызванные на место событий спасатели открыли коробку и обнаружили внутри черный мешок из ткани, в котором шевелилась змея.
Персонал J&T Express мгновенно разбежался в панике, а спасатели со всеми мерами предосторожностиизвлекли двухметровую королевскую кобру из мешка, чтобы затем отправить ее в местный центр, занимающийся пресмыкающимися.
Личности отправителя и получателя посылки пока не установлены.