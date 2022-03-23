Живую кобру нашли в почтовой посылке

Полиция провинции Кхон-Кэн пытается установить личность человека, решившего отправить живую королевскую кобру курьерской службой J&T Express. Посылка с ядовитой змеей была обнаружена сотрудниками сервиса доставки в исанской провинции Кхон-Кэн во вторник, 22 марта.

23 Марта 2022, 03:41 PM

Двухметровая королевская кобра была обнаружена внутри посылки, принятой к отправлению курьерской службой J&T Express. Фото: Chakrapan Natanri / Bangkok Post

Внимание работников J&T Express привлекла картонная коробка, которая самопроизвольно двигалась. Изнутри упаковки также доносилось шипение, пишет Bangkok Post.

Вызванные на место событий спасатели открыли коробку и обнаружили внутри черный мешок из ткани, в котором шевелилась змея.

Персонал J&T Express мгновенно разбежался в панике, а спасатели со всеми мерами предосторожностиизвлекли двухметровую королевскую кобру из мешка, чтобы затем отправить ее в местный центр, занимающийся пресмыкающимися.

Личности отправителя и получателя посылки пока не установлены.