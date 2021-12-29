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Живущий на Пхукете бельгиец порезал себе горло

Живущий на Пхукете 50-летний экспат из Бельгии был госпитализирован с ножевой раной горла, вохможно, нанесенной в попытке самоубийства.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Декабря 2021, 02:13 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заместитель начальника полиции Таланга полковник Тирают Суксагуан получил сообщение об инциденте около 11:00 утра 28 декабря. Когда официальные лица прибыли в его дом в тамбоне Тхепкрасаттри, бельгиец все еще стоял с ножом в руке, одежду заливала текущая из горла кровь.

Полиция отметила, что иностранец демонстрировал признаки нездоровой нервозности, отметили полицейские.

Приехавшие с полицейскими спасатели оказали первую помощь на месте и отвезли пострадавшего в больницу Thalang Hospital. По их словам, объем кровопотери вызывал беспокойство.

Полиция не раскрыла других данных об обстоятельствах произошедшего.

 

 

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