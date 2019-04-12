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Жителям Sakdidet Rd. пообещали нормальный напор воды дважды в день

Муниципалитет Пхукет-Тауна сообщил об установке технического комплекса, который должен хотя бы дважды в день обеспечивать нормальный напор воды в домах и офисах на Soi Sakdidet 3, 5, 7 и 9.

Новости Пхукета

12 Апреля 2019, 04:32 PM
Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Предложенное муниципалитетом решение должно обеспечивать нормальный напор воды в трубах в часы пикового потребления – с 5:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 22:00 вечера.

В остальные часы жителям придется смириться со слабым напором или полным отсутствием центрального водоснабжения. Впрочем, при наличии в доме накопительного бака проблема будет менее острой, поскольку емкость успеет наполниться за утренние часы.

Муниципалитет обратился к жителям указанного района с просьбой запасать воду в те часы, когда она будет подаваться, а также предупредил, что в момент перехода к нормальному напору вода может иметь примеси и быть окрашенной.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-211130.

 

 

 

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