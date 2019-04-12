Жителям Sakdidet Rd. пообещали нормальный напор воды дважды в день

Предложенное муниципалитетом решение должно обеспечивать нормальный напор воды в трубах в часы пикового потребления – с 5:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 22:00 вечера.
В остальные часы жителям придется смириться со слабым напором или полным отсутствием центрального водоснабжения. Впрочем, при наличии в доме накопительного бака проблема будет менее острой, поскольку емкость успеет наполниться за утренние часы.
Муниципалитет обратился к жителям указанного района с просьбой запасать воду в те часы, когда она будет подаваться, а также предупредил, что в момент перехода к нормальному напору вода может иметь примеси и быть окрашенной.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-211130.