Жителям Пхукета упростили возвращение на остров с материка

Живущие на Пхукете тайские граждане и иностранцы теперь могут покидать остров и возвращаться на него без специального письменного разрешения от властей. Об отмене соответствующего требования объявил вице-губернатор Пичет Панапонг.

Новости Пхукета

2 Сентября 2021, 06:46 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В беседе с The Phuket News господин Панапонг отдельно подтвердил, что отмена требования в рамной мере распространяется и на тайцев, и на иностранцев.

Соответствующее положение также содержится в приказе губернатора, вступившем в силу 1 сентября. Лица, постоянно живущие и работающие на Пхукете теперь внесены в список «исключений», которым разрешен въезд на остров. К другим таким исключениям относятся, к примеру, водители, осуществляющие доставку товаров первой необходимости, таких как бытовой газ.

Впрочем, основные требования к въезжающим на Пхукет (в данном случае – к возвращающимся) остаются в силе. Прежде всего, необходимо быть полностью привитым. Без этого попасть невозможно.

Под полной вакцинацией понимается следующее: две дозы вакцин Sinovac или Sinopharm; одна доза Sinovac и одна доза AstraZeneca; не менее одной дозы AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson минимум за 14 дней до прибытия.

Также при себе необходимо иметь справку об отрицательном анализе на коронавирус методами ПЦР или экспресс-теста на антитела. Тест необходимо проходить в медицинском учреждении, срок действия документа – 72 часа.

Также доказательством отсутствия заражения может быть документ, подтверждающий, что человек успешно выздоровел после COVID-19 не более, чем за 90 дней до въезда.

Что касается возвращения на остров, то постоянные жители в приказе губернатора описаны так: «Лица, записанные в регистрационный документ на жилье, или работающие на Пхукете на регулярной основе (требуется документальное доказательство). В приказе не указано, о каких именно документах идет речь.

Вице-губернатор Панапонг заявил The Phuket News следующее: «Лица, зарегистрированные на Пхукете и имеющие пхукетский адрес, и лица, которые работают на Пхукете, могут вернуться на остров, предъявив удостоверение личности (ID) с пхукетским адресом, карточку сотрудника с указанием места работы на Пхукете или другой документ, демонстрирующий отношение его обладателя к Пхукету».

«Если человек не работает здесь, то можно предъявить документ, подтверждающий проживание, такой как контракт на аренду жилья или другой документ такого типа», – добавил он.

Добавим, что получить разъяснения по вопросам въезда и выезда можно по телефону 076-530258-9. Соответствующее уведомление, в частности, опубликовал полицейский участок Тха-Чат-Чай, координирующий работу одноименного КПП на въезде на Пхукет с материка.





