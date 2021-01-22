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Жителям Пхукета предлагают выбрать название самой знаменитой улицы для пхукетской «Монополии»

Анонсируя выпуск пхукетской версии «Монополии», создатели пообещали, что будут учитывать мнение жителей острова. И теперь резидентам пхукета предстоит выбрать местный аналог Old Kent Rd.

Новости Пхукета

22 Января 2021, 10:49 AM
Фото: Winning Moves UK

Фото: Winning Moves UK

Old Kent Rd. традиционно была самой дешевой улицей, с которой можно было начать строительство своей империи в «Монополии». В игровых деньгах она стоила (и продолжает стоить) всего 60 долларов. И именно поэтому данный сектор на игровом поле всегда имел особое значение (в сравнении с, к примеру, Mayfair и Park Lane).

«Хотя Old Kent Rd. находится в нижней части ценового диапазона на доске, она всегда была знаменита по всему миру и ассоциировалась с игрой», – отмечает Дженнифер Лау из Winning Moves UK Ltd, выпускающей «Монополию» по лицензии Hasbro, являющейся владельцем бренда.

«В пхукетском издании игры мы хотели бы заменит эту улицу на что-то с аналогичным уровнем известности, будь то историческая ценность или иная значимость для Пхукета. Мы хотели бы услышать ваши мнения», – добавила она.

Свои предложения можно присылать на электронную почту phuket@winningmoves.co.uk или на страницу Phuket Monopoly в Facebook page.

«Монополия» – одна из самых известных настольных игр мира, в которую играют свыше миллиарда человек, а свои издания имеются в 114 странах. Теперь же самая популярная семейная игра готовится выйти в свет в пхукетской тематике.

Анонсируя пхукетскую «Монополию», британский издатель Winning Moves заявил, что игра будет продаваться исключительно в магазинах Пхукета, а релиз запланирован на августа этого года.

Все из 28 классических полей монополии будут заменены на узнаваемые пхукетские локации. Также переработаны будут и вытягиваемые игроками карточки.

 

 

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