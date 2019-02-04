Жителям Пхукет-Тауна напомнили о пожарной безопасности перед китайским Новым годом

Как известно, многие торжества в китайской традиции сопровождаются сжиганием золотой и серебряной бумаги, использованием пиротехники и благовоний. В связи с этим муниципалитет Пхукет-Тауна просит жителей города не забывать о пожарной безопасности в праздничные дни.
«Празднования будут сопровождаться широким использованием пиротехники. Если не следить за ней, результатом может стать пожар», – предупредил муниципалитет в опубликованном сегодня обращении к гражданам.
В обращении муниципалитета напоминается о следующих базовых требованиях пожарной безопасности:
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Не оставляйте газовые и электрические плиты, а также другие устройства для приготовления еды без присмотра.
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После окончания готовки убедитесь, что пламя потушено. Перед тем, как покидать дом, убедитесь, что вентиль газового баллона закрыт.
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Не позволяйте детям играть с плитами, спичками, лампами, свечами, ароматическими палочками и пиротехникой.
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Не курите в местах, где это запрещено.
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Не используйте пиротехнику рядом с домами, особенно если крыша здания сделана из горючих материалов.
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Не размещайте домашние алтари рядом с кроватями или стенами из горючих материалов.
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Следите за состоянием травы в жилых районах. Разросшаяся трава должна быть скошена.
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Не допускайте создания излишней нагрузки на электрическую проводку. Предохранители должны соответствовать цепи, которую они защищают.
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Дома, двери и окна которых закрыты решетками, должны иметь пожарный выход, открывающийся изнутри. Все жильцы должны знать, что делать при пожаре.
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Своевременно избавляйтесь от хлама внутри жилья и снаружи.
Также муниципалитет Пхукет-Тауна напомнил о необходимости уступать дорогу машинам экстренных служб с включенной сиреной и не создавать им помех при работе (к примеру, при тушении пожара).
При пожаре следует звонить по телефонам 199 (горячая линия), 076-211111 и 076-212457.