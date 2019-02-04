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Жителям Пхукет-Тауна напомнили о пожарной безопасности перед китайским Новым годом

Пхукет-Таун готовится отпраздновать наступление Нового года по китайскому лунному календарю (5 февраля). В связи с этим муниципалитет обратился к жителям города с призывом ответственно использовать пиротехнические изделия во избежание пожаров.

Новости Пхукета

4 Февраля 2019, 04:19 PM
При пожаре следует звонить по телефонам 199 (горячая линия), 076-211111 и 076-212457.

При пожаре следует звонить по телефонам 199 (горячая линия), 076-211111 и 076-212457.

Как известно, многие торжества в китайской традиции сопровождаются сжиганием золотой и серебряной бумаги, использованием пиротехники и благовоний. В связи с этим муниципалитет Пхукет-Тауна просит жителей города не забывать о пожарной безопасности в праздничные дни.

«Празднования будут сопровождаться широким использованием пиротехники. Если не следить за ней, результатом может стать пожар», – предупредил муниципалитет в опубликованном сегодня обращении к гражданам.

В обращении муниципалитета напоминается о следующих базовых требованиях пожарной безопасности:

  1. Не оставляйте газовые и электрические плиты, а также другие устройства для приготовления еды без присмотра.

  2. После окончания готовки убедитесь, что пламя потушено. Перед тем, как покидать дом, убедитесь, что вентиль газового баллона закрыт.

  3. Не позволяйте детям играть с плитами, спичками, лампами, свечами, ароматическими палочками и пиротехникой.

  4. Не курите в местах, где это запрещено.

  5. Не используйте пиротехнику рядом с домами, особенно если крыша здания сделана из горючих материалов.

  6. Не размещайте домашние алтари рядом с кроватями или стенами из горючих материалов.

  7. Следите за состоянием травы в жилых районах. Разросшаяся трава должна быть скошена.

  8. Не допускайте создания излишней нагрузки на электрическую проводку. Предохранители должны соответствовать цепи, которую они защищают.

  9. Дома, двери и окна которых закрыты решетками, должны иметь пожарный выход, открывающийся изнутри. Все жильцы должны знать, что делать при пожаре.

  10. Своевременно избавляйтесь от хлама внутри жилья и снаружи.

Также муниципалитет Пхукет-Тауна напомнил о необходимости уступать дорогу машинам экстренных служб с включенной сиреной и не создавать им помех при работе (к примеру, при тушении пожара).

При пожаре следует звонить по телефонам 199 (горячая линия), 076-211111 и 076-212457.

 

 

 

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