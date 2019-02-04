Жителям Пхукет-Тауна напомнили о пожарной безопасности перед китайским Новым годом

Пхукет-Таун готовится отпраздновать наступление Нового года по китайскому лунному календарю (5 февраля). В связи с этим муниципалитет обратился к жителям города с призывом ответственно использовать пиротехнические изделия во избежание пожаров.

Новости Пхукета

4 Февраля 2019, 04:19 PM

При пожаре следует звонить по телефонам 199 (горячая линия), 076-211111 и 076-212457.