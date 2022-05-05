Жителям Чернг-Талей привезли мусорные баки, о которых они просили

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) произвела замену поврежденных или бесследно пропавших мусорных баков в жилом районе Пасак.

Новости Пхукета

Официальные лица занялись вопросом сбора мусора по распоряжению главы OrBorJor Манота Панчалада. Во вторник, 3 мая, сотрудники организации приехали в Пасак и установили там новые баки.

Административная организация отчиталась о проделанной работе на Facebook и уточнила, что замена была произведена по просьбе самих жителей, которые пожаловались районным властям, что не могут цивилизованно утилизировать отходы.

Власти не пояснили, насколько распространенной является проблема отсутствия мусорных баков на территории, подведомственной OrBorTor Чернг-Талей.