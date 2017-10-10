Жителям Чалонга пригрозили штрафами за выброс мусора в каналы

Мэр Чалонга Самран Джиндапон призвал жителей района прекратить выбрасывать мусор в местные водоемы, питающие главный канал юга острова – Клонг-Мудонг.

10 Октября 2017 10:00:42

Как заявил мэр, мусор из мелких каналов затем оказывается в Мудонге, из-за чего в нем страдает качество воды. При этом сам Клонг-Мудонг впадает в залив Чалонг-Бэй, и его загрязнение негативно сказывается на чистоте моря.

Мэр Джиндапон пояснил, что о загрязнении канала сообщили пользователи мобильного приложения Pineapple Eyes, запущенного в июле этого года для мониторинга экологических проблем и борьбы с загрязнением окружающей среды на Пхукете.

«Муниципалитет Чалонга был уведомлен о жалобах, после чего официальные лица проинспектировали фигурировавшие в сообщениях проблемных зоны и обнаружили значительное число свалок во всем Палае и вблизи канала Мудонг. В некоторых местах мусор даже блокировал ток воды в канале», – заявил мэр Джиндапон.

По словам главы муниципалитета, рабочие убрали мусор, а в ближайшее время должна начаться разъяснительная работа с жителями Чалонга. В местах, где были замечены свалки, установят знаки, предупреждающие о том, что незаконный выброс мусора карается штрафом в 2000 бат.

«Но как бы мы ни старались поддерживать чистоту, без помощи местного сообщества мы этого сделать не сможем. Только общими усилиями мы сумеем сохранить Чалонг в чистоте», – заявил мэр Джиндапон.