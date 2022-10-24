Жителя Вичита арестовали за хранение наркотиков и патронов

Полиция Вичита арестовала местного жителя в рамках кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

24 Октября 2022, 06:42 PM

Житель Вичита был арестован 21 октября за хранение наркотиков и патронов. Фото: Полиция Вичита

Житель Вичита по имени Наронгдет (фамилия не указана) был арестован около 14:00 пятницы, 21 октября, на основании ордера No. 202/2565, выданного провинциальным судом Пхукета накануне, сообщил полицейский участок на своей странице в Facebook.

При обыске у 34-летнего подозреваемого было обнаружено 40 таблеток метамфетамина (яба), а также 0,6 грамма наркотика в кристаллах (я-айс) и пять пистолетных патронов калибра 9 мм.

Кроме того, полицейские изъяли в качестве улик электронные весы, пластиковые пакеты (предположительно, для фасовки наркотиков) и мобильный телефон подозреваемого.

Наронгдета доставили в участок, где ему предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств с целью продажи и незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию. Полиция не уточнила, на основании чего было начато расследование в отношении мужчины.