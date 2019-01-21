Жителя Пхукета застрелили в Сапан-Хине

Полиция расследует дело об убийстве 30-летнего сына пхукетского чиновника, застреленного в Сапан-Хине ночью 19 января.

21 Января 2019, 11:01 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как следует из полицейского отчета, сообщение об убийстве 30-летнего Тхирасака Сэ-Онга поступило в полицию около 3:30 ночи субботы, 19 января. Мужчина был застрелен неизвестным на Rattanakosin 200 Pi Rd. в Сапан-Хине.

Прибывшие на место событий полицейские обнаружили тело погибшего на земле рядом с принадлежавшим ему мотоциклом Yamaha M-Slaz. Мужчина скончался от выстрела в голову, при этом рядом с трупом сотрудники полиции насчитали сразу семь гильз от пистолетных патронов.

По словам очевидцев, стрельба велась из автомобиля, который остановился рядом с мотоциклом господина Сэ-Онга. Водитель машины и мотоциклист обменялись несколькими репликами, после чего автомобилист достал пистолет и открыл огонь.

В полиции полагают, что поводом для убийства стал некий «личный конфликт».