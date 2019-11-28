Жителя Пхукета в третий раз задержали за эксплуатацию медленных лори

Житель Пхукета Нарет Санг-Агарт был в третий раз арестован за эксплуатацию медленных лори. Мужчину арестовали на пляже Ката, где он предлагал туристам сфотографироваться с животным, относящимся к уязвимому виду, которому грозит исчезновение. По этой причине владение медленным лори является нарушением закона.

Таньялак Сакут

Нарет Санг-Агарт была арестован около 20:30 вечера 27 ноября у отеля Kata Palm Resort, рассказал глава центра защиты дикой природы при заказнике Khao Phra Thaew Non-Hunting Area Пияват Сукон.

«У него при себе был медленный лори примерно годовалого возраста. При этом непосредственно это животное мы видели впервые», – пояснил господин Сукон.

Как и во время предыдущих арестов, господин Санг-Агарт не стал отрицать, что использовал охраняемое животное для заработка. По словам мужчины, сфотографироваться с лори он предлагал туристам за 100 бат и непосредственно в вечер ареста нашел пять клиентов.

Нынешний арест стал для господина Санг-Агарта третьим за последний год. До этого его арестовывали и штрафовали за содержание в неволи и эксплуатацию животного из числа охраняемых видов в этом мае и в прошлом ноябре.

Господин Сукон выразил надежду, что в этот раз наказание будет более строгим. Во всяком случае, теперь он будет отвечать за проступок по новому Закону о защите и сохранении дикой природы от 2019 года, пришедшего на замену закону от 1992 года.

«Мы четко указали в своем рапорте, что это уже третье его подобное нарушение. При этом новом законе максимальное наказание было увеличено до пяти лет тюрьмы и/или 500 тыс. бат штрафа», – заявил господин Сукон.

Ранее максимальным наказанием за незаконное содержание животного в неволе было до четырех лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.

Также господин Сукон напомнил, что о любых случаях незаконного содержания диких животных в неволе и жестокого обращения с ними можно сообщать ему напрямую по телефону 089-8737749.