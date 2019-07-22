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Жителя Пхукета убило током во время ремонта крыши

Престарелый житель Паклока погиб в результате удара током, когда ремонтировал крышу своего жилища.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Июля 2019, 01:53 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о происшествии в Паклоке около 17:50 вечера субботы, 20 июля. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте событий тело 72-летнего Сэма Интхарата, лежавшего на раскладной кровати без признаков жизни. Рядом находилась 42-летняя дочь погибшего Бункерт Интхарат и другие местные жители.

Женщина рассказала, что занималась домашними делами, а ее отец ремонтировал крышу. Мужчина работал с электрической дрелью, подключенной к сети через самодельный удлинитель.

В какой-то момент госпожа Интхарат услышала крик отца и звук падения. Женщина бросилась на шум и увидела отца лежащим без сознания на земле. Провод удлинителя касался шеи погибшего.

На фоотографиях с места событий видно, что провод удлинителя на концах был заизолирован плохо.

В полицейском отчете указывается, что при осмотре тела погибшего не было обнаружено признаков борьбы или других свидетельств насильственной смерти. Гибель Сэма Интхарата была классифицирована как несчастные случай.

 

 

 

 

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