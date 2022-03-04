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Жителя Пхукета спасли после прыжка с моста в море

Еще один инцидент на мосту Sarasin Bridge едва не закончился трагедией. Перед рассветом 4 марта с моста спрыгнул местный житель, отправивший перед этим прощальное сообщение другу в мессенджере Line. Однако мужчину удалось спасти.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Марта 2022, 08:16 PM
Фото: Tha Chat Chai Police

Фото: Tha Chat Chai Police

Полицейский участок Тха-Чат-Чай получил сообщение об инициденте на мосту Sarasin Bridge примерно в 4:15 утра 4 марта. За помощью обратилась женщина, которая сообщила полицейским, что ее муж, по всей видимости, планирует спрыгнуть с моста или уже это сделал.

Полиция и спасатели из Kusoldharm Foundation и административной организации тамбона Май-Кхао выехали к мосту и обнаружили человека в водах пролива, отделяющего Пхукет от материка.

На помощь еще державшемуся на поверхности мужчине отправили лодку, которая доставила его на берег. Там спрыгнувшему с моста оказали первую помощь, после чего отвезли в больницу Thalang Hospital.

Супруга потенциального самоубийцы рассказала, что около 3:00 ночи ее муж отправил близкому другу прощальное сообщение в мессенджере Line. Друг попытался перезвонить, но трубку никто не снял. Тогда он связался с женщиной и сообщил ей о своих опасениях.

Причина, по которой мужчина спрыгнул с моста, пока не установлена. Согласно рабочей версии, вероятная попытка самоубийства могла быть связана с личными или рабочими трудностями.

Напомним, что комплекс мостов, соединяющих Пхукет с материком, стал в последнее время местом целой серии печальных событий. В ноябре там покончили с собой 25-летний Бунча Суксунит и 25-летний же Пиянат Камнерд. Еще несколько суицидов удалось предотвратить. В частности, спасателям удалось отговорить от прыжка подростка по имени Киттисака, а двух спрыгнувших в воду женщин вовремя подобрали рыболовецкие лодки. Последний инцидент произошел вечером 23 февраля, практически

в годовщину вошедшего в местную историю совместного самоубийства Сомсака Ванаворн сукрака и Канджаны Сэ-Нгхо, покончивших с собой из-за того, что их семьи препятствовали их любви. События полувековой давности сейчас имеют статус предания, а мост Sarasin Bridge (тогда он был единственным мостом на материк) продолжает притягивать тайских туристов, посещающих Пхукет. Многие находят историю не только печальной, но и романтичной.

 

 

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