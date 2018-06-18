Жителя Пхукета разыскивают за поджог машины бывшей партнерши

Полиция рассчитывает вближайшее время задержать мужчину, подозревающегося в поджоге автомобиля бывшей партнерши, которая рассталась с ним в июне после двух лет отношений.

18 Июня 2018 11:30:04

Полиция и пожарные получили сообщение о горящем автомобиле около 2:30 ночи 17 июня. Инцидент, согласно полицейскому отчету, произошел в поселке Накок в Чалонге. Машина была потушена через 20 минут после прибытия пожарных, однако за это время автомобиль был серьезно поврежден огнем.

Хозяйка машины – 48-летняя госпожа Сомсри – заявила правоохранителям, что машину мог поджечь ее бывший партнер по имени Лхао, с которым она рассталась чуть больше недели назад после двух лет отношений (полные имена полицейские не указали).

Госпожа Сомсри рассказала, что 51-летний мужчина отличался крайне ревнивым характером и после разрыва требовал, чтобы она ни с кем не встречалась. В полиции полагают, что розыск Лхао не займет много времени.

«Это не должно быть слишком сложно. Возможно, наши сотрудники уже знают, где его искать», – заявил лейтенант Сакарин Сангджарон из полиции Чалонга.