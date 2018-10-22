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Жителя Пхукета арестовали за убийство полицейского 11 лет назад

Полиция Пхукета арестовала мужчину, в течение нескольких лет скрывавшегося от суда под чужим именем.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Октября 2018, 09:02 AM
Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Правоохранительные органы сообщили об аресте уроженца Пхатталунга, в течение нескольких лет скрывавшегося на территории Пхукета от суда по делу об убийстве полицейского в родной провинции.

35-летний Камханг Кунпром, проживавший на острове под именем Пхупы Кхунпета, был задержан 19 октября на Chumporn Rd. в Пхукет-Тауне, где снимал жилье. Мужчина был арестован на основании ордера, выданного судом Пхатталунга. Арестованный обвиняется в убийстве, незаконном хранении оружия и боеприпасов, хранении краденого.

К настоящему моменту Камханг Кунпром уже передан в руки правоохранительных органов Пхатталунга.

Примечательно, что арестованный владел рестораном в Кату, но жилье снимал на той же улице, где находится штаб-квартира пхукетской полиции.

 

 

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