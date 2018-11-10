Жителя Пхукета арестовали по обвинению в изнасиловании туристки

Полиция Пхукета сообщила об аресте местного жителя Амнага Атджана, обвиняющегося в изнасиловании 24-летней гражданки Великобритании. Об этом было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся сегодня утром.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга получила сообщение о предполагаемом изнасиловании иностранки около 9:00 утра пятницы, 9 ноября. Согласно изначальному сообщению, женщина в слезах забежала в помещение кафе Banana Coffee House в Раваи и рассказала, что подверглась сексуальному насилию. Пострадавшую сперва отправили в центр неотложной помощи при строящейся больнице в Чалонге, а затем перевели в Vachira Hospital.

Согласно изначальному полицейскому отчету о происшествии, 24-летняя британка рассказала, что предыдущим вечером проводила время в одном из баров Карона с неким гражданином Таиланда. Затем она попросила спутника отвезти ее назад в отель, но проснулась в итоге не у себя в номере, а в незнакомой комнате. Проснувшись, женщина обнаружила у себя на теле царапины, в панике выбежала из дома и позвала на помощь. Ничего другого, согласно полицейскому отчету, потерпевшая не запомнила.

Полиция по горячим следам опросила потенциальных свидетелей, изучила записи с камер видеонаблюдения и в тот же день арестовала подозреваемого, которым оказался 40-летний Амнаг Атджан. Мужчина был арестован на основании ордера, оперативно полученного полицейскими.

На пресс-конференции 10 ноября сотрудники полиции пересказали журналистам версию, озвученную господином Атджаном. Тот, по словам правоохранителей, рассказал , что выпивал с туристкой в баре Kata Green Beach Bar, после чего отвез ее к себе домой и вступил с ней в половой контакт, пока она спала.

Дело против Амнага Атджана возбуждено по статье об изнасиловании. Максимальное наказание по данной статье – 4-20 лет тюрьмы и/или штраф в размере 80-400 тыс. бат.