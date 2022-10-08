Жителя Ко-Мапрао принудительно госпитализировали с психическим расстройством

Полиция Ко-Кэу и волонтеры сил территориальной обороны доставили в больницу жителя Кокосового острова (Ко-Мапрао), у которого обострилось психическое расстройство. Мать мужчины заявила, что он, видимо, перестал пить прописанные врачами таблетки и начал принимать наркотики «вместо них». Анализ мочи на наркотики у мужчины, действительно, оказался положительным.

Иккапоп Тхонгтуб

Запрос на вмешательство в ситуацию с 37-летним Чараном (фамилия не указана) поступил в управу округа Мыанг-Пхукет около 11:00 утра 8 октября, рассказал глава окружной администрации Сувит Суриявонг.

Поводом для обращения стало поведение Чарана ночью 7 числа. Мужчина не мог уснуть и бродил в темноте по деревне, пугая кур. При себе, как заявили местные жители, у него были мачете и некое другое «короткое оружие темного цвета». В итоге соседа Чарана решили, что он может представлять угрозу, и обратились в полицию и окружную управу.

Представители местной власти с полицейские приплыли на Ко-Мапрао на лодке, но Чаран к тому моменту сам покинул остров. В итоге мужчину нашли на пирсе в Лэм-Хине. При себе у него была сумка, в которой лежали два длинных ножа и лекарство от не указанного заболевания психиатрического характера.

По словам матери Чанана, он неоднократно проходил лечение от своей болезни, но лучше ему не становилось. Говоря о последнем обострении у сына, она предположила, что тот мог перестать пить таблетки и «заменить» их наркотиками. Следующая встреча с врачом была у него назначена на 10 октября.

Господин Чанан поначалу отказался ехать с официальными лицами в Vachira Hospital. Мужчина лег на землю и заявил, чтобы его несли в машину, а сам он не пойдет. Представители органов власти не стали спорить и, действительно, отнесли господина Чанана к своему пикапу и погрузили в кузов. Затем житель Ко-Мапрао все же согласился на госпитализацию.

При этом полиция отметила, что у господина Чанана были взяты анализы мочи для проверки на наркотики. Результат оказался положительным.

Полиция также заявила, что мужчине были «технически» предъявлены обвинения в покушении на убийство. Полицейские не уточнили, кого они «технически» сочли потенциальной жертвой.