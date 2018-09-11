Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»

Министр обороны Таиланда Правит Вонгсувон подтвердил факт задержания жительницы Самут-Пракана по делу о распространении футболок с символикой «секретной сепаратистской организации». В настоящий момент официальные лица проводят проверку в отношении задержанной.

11 Сентября 2018 09:19:58

Фото: Prachatai.com / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, жительница Самут-Пракана по имени Ваннапа (полное имя неизвестно) была задержана военными еще 6 сентября. В ходе задержания также были изъяты черные футболки с эмблемой в виде флага из красных и белых полос на груди. Госпожа Ваннапа была доставлена в штаб 11-го командования вооруженных сил в Бангкоке, где находится до сих пор.

Комментируя новость о задержании женщины, генерал Вонгсувон заявил, что изображенный на них флаг является эмблемой «сепаратистского движения», преследующего цель создания «тайской федерации».

«Было ли необходимо проводить задержание? Официальные лица сейчас расследуют это дело в штабе 11-го командования», – цитирует Bangkok Post заявление генерала Вонгсувона.

Об аресте госпожи Ваннапы изначально сообщили тайские правозащитники из организации Thai Lawyers for Human Rights. Согласно их информации, в тот же день по делу о футболках была задержана и другая женщина, некто Сурангкхананг (полное имя неизвестно), которая также была доставлена в штаб 11-го командования вооруженных сил.

Когда военные отпустили госпожу Сурангхананг (это произошло в тот же день), она рассказала правозащитникам, что беседа с ней велась о футболках, которые она купила ранее через интернет. Также женщина подписала бумагу о том, что не будет принимать участие в какой-либо политической деятельности, а военные в ходе задержания ее не запугивали.

В публикации Bangkok Post указывается, что 8 сентября Организация за создание тайской федерации выпустила заявление, в котором осудила задержание госпожи Ваннапы и назвала произошедшее элементом тактики запугивания.

При этом правозащитники отметили, что если в отношении госпожи Сурангкхананг, задержанной за покупку футболок, дело возбуждать не планируется, то материалы по делу продававшей их госпожи Ваннапы готовятся к передаче в полицию, поскольку у официальных лиц имеются свидетельства связи женщины с сепаратисткой организацией. Об этом, по словам правозащитников, заявили официальные лица в NCPO.

Муж госпожи Ваннапы утверждает, что она никогда не участвовала в политической деятельности и о значении эмблемы на футболках не знала. По его словам, женщина лишь планировала подзаработать на их продаже.