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Жительницу Панвы задержали за хранение метамфетамина

Полиция Вичита сообщила об аресте 31-летней жительницы мыса Панва по делу о хранении кристаллического метамфетамина.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Мая 2022, 12:00 PM
У жительницы Вичита изъяли ровно 14 г метамфетамина. Фото: Полиция Вичита

У жительницы Вичита изъяли ровно 14 г метамфетамина. Фото: Полиция Вичита

Как сообщила полиция, некая Малли (фамилия не указана) была арестована около 14:00 в восьмом мубане тамбона Вичит, который географически соответствует мысу Панва.

При себе у женщины обнаружили пакетик с кристаллическим метамфетамином весом 0,94 г. Еще 13,06 г было обнаружено по месту проживания Маллики. Также полиция изъяла в качестве улик электронные весы, наличные на сумму в 700 бат и приспособления для курения метамфетамина. Кроме того, правоохранители заморозили банковский счет женщины.

Маллики предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и в продаже наркотических средств первой категории.

 

 

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