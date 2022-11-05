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Жительнице Пхукета выдали документ на обороте чужого свидетельства о смерти

Власти округа Таланг принесли извинения за инцидент, связанный с повторным использованием бумаги при печати документов в окружной управе. Ранее местная жительница сообщила в Facebook, что в администрации ей выдали справку о браке (KorRor.2), напечатанную на обратной стороне чужого свидетельства о смерти. При этом в оригинальном документе от 2021 года фиксировался факт самоубийства через повешение.

Новости Пхукета

5 Ноября 2022, 11:15 AM
Окружная управа Таланга выдала местной жительнице справку на обороте чужого свидетельства о смерти. Фото: PR Phuket

Окружная управа Таланга выдала местной жительнице справку на обороте чужого свидетельства о смерти. Фото: PR Phuket

Окружная управа Таланга выдала местной жительнице справку на обороте чужого свидетельства о смерти. Фото: PR Phuket

Окружная управа Таланга выдала местной жительнице справку на обороте чужого свидетельства о смерти. Фото: PR Phuket

Окружная управа Таланга выдала местной жительнице справку на обороте чужого свидетельства о смерти. Фото: PR Phuket

Окружная управа Таланга выдала местной жительнице справку на обороте чужого свидетельства о смерти. Фото: PR Phuket

Окружная управа Таланга выдала местной жительнице справку на обороте чужого свидетельства о смерти. Фото: PR Phuket

Окружная управа Таланга выдала местной жительнице справку на обороте чужого свидетельства о смерти. Фото: PR Phuket

Инцидент вызвал широкий резонанс в интернете. В итоге администрация Таланга в лице главы отдела регистрации Висута Ромина принесла извинения за случившееся и пообещала, что впредь сотрудники будут внимательнее.

Повторное использование бумаги он объяснил «мерами по экономии энергии в рамках соответствующей государственной политики». Объяснения чиновника опубликовал пхукетский офис Департамента связей с общественность (PR Phuket).

«Отдел регистрации окружной управы Таланга приносит извинения за допущенную в данной ситуации ошибку. Мы готовы заверить, что впредь подобное не случится. Сотрудники уже проинструктированы тщательно проверять документы перед выдачей их обращающимся в управу лицам», – заявил господин Ромин.

Чиновник пояснил, что на старой бумаге был отпечатан, разумеется, не оригинал свидетельства о браке, а справка KorRor.2, которая нужна была заявительнице для получения образовательной визы в посольстве одной из зарубежных стран (оригинал виден на одном из опубликованных женщиной фото). 

Господин Ромин подтвердил, что в свидетельстве о смерти, на чистой стороне которого напечатали KorRor.2, действительно речь шла о гибели человека от асфиксии в результате повешения. Документ был выдан 19 февраля 2021 года.

В этот день в Таланге был найден покончивший с собой 53-летний уроженец провинции Пханг-Нга, повесившийся внутри недостроенного дома в тамбоне Тхепкрасаттри. Местные жители в беседах с полицией предположили, что мужчина мог покончить с собой из-за бедственного финансового положения. Тело погибшего было выдано родственникам для похорон в тот же день.

 

 

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