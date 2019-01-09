Жительница Пхукета выиграла дом в лотерее Красного Креста

Пхукетский офис Красного Креста назвал имя участницы новогодней лотереи, которой достался главный приз розыгрыша – дом в поселке The Wish 3 в Паклоке за 2,24 млн бат с сертификатом на мебель от SB Furniture.

Новости Пхукета

9 Января 2019, 10:53 AM

Фото: Красный Крест на Пхукете

Главный приз лотереи Красного Креста выиграла 27-летняя Патипа Чусук. Утром 8 января девушка вместе с выигрышным билетом пришла в пхукетский офис организации, чтобы начать процесс получения приза, который ей должны «вручить» на специальной церемонии 17 января.

«Я была так удивлена! Никогда не могла подумать, что мне выпадет такая удача», – заявил госпожа Чусук. По слова женщины, выигрышный билет с номером 38476 ей подарил бойфренд

В офисе Красного Креста отметили, что госпожа Чусук – единственная из победителей лотереи, кто обратился за призом по состоянию на 8 января.

До сих пор своих владельцев дожидаются автомобиль Toyota Yaris ATIV 1.2 J (билет номер 30232), два мотоцикла Honda Wave 110i (билеты 67248 и 77616), более трех десятков золотых цепочек (номера 15911, 42033 и 78259, а также 92742, 99322, 61125, 38961, 91051, 37791, 33575, 17203, 98446, 430061, 77192, 47016, 88473, 74960, 73881, 79017, 83562, 16973, 24225, 72680, 67759, 62548, 33579, 28569, 55747, 30267, 79978, 30667, 64735 и 33105).

Кроме того, еще 90 обладателей билетов, номера которых заканчиваются на 968, должны явиться в офис Красного Креста и забрать выигранную бытовую технику. На это у победителей лотереи есть ровно месяц с момента розыгрыша – до 6 февраля. После этого призы будут считаться пожертвованиями в пользу Красного Креста.

Обладатели выигрышных билетов могут связаться с организацией по телефону 076-211766.