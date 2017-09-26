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Жительница Пхукета созналась в убийстве мужа-иностранца

Полиция Чалонга предъявила обвинения 52-летней Нирандорн Пратумсин, сознавшейся в убийстве своего супруга, пенсионера из Германии.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Сентября 2017 13:16:11

Жительница Пхукета убила мужа в ходе семейной ссоры, после чего добровольно явилась в полицию и рассказала о случившемся. Фото: Полиция Чалонга
Жительница Пхукета убила мужа в ходе семейной ссоры, после чего добровольно явилась в полицию и рассказала о случившемся. Фото: Полиция Чалонга

Полиция Чалонга подтвердили предъявление обвинений 52-летней Нирандорн Пратумсин, добровольно явившейся в полицию вечером 25 сентября и сообщившей о том, что она убила своего мужа в ходе семейной ссоры.

Нирандорн Пратумсин пришла в полицию около 22:00 понедельника и рассказала, что у нее произошел конфликт с 79-летним супругом Иоганном Фридрихом Шпекбахером, в ходе которого она убила мужчину, задушив его веревкой. По словам женщины, все произошло в их доме три часа назад.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили тело гражданина Германии на полу рядом с обеденным столом. На шее мужчины имелись отметки, подтверждавшие изложенную его супругой версию смерти. Каких-либо признаков борьбы и драки внутри дома полицейские не заметили.

«Подозреваемая рассказала, что между ней и господином Шпекбахером произошла ссора, в ходе которой она потеряла над собой контроль и совершила преступление, не думая о том, что делает», – заявил лейтенант Чанат Хонгситтхичайкун из полиции Чалонга.

«Мы продолжаем допрашивать Нирандорн в рамках расследования», – добавил он, указав, что женщине уже предъявлены обвинения в убийстве.

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