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Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом по вине собаки

Владелица салона красоты из тамбона Срисунтхорн подала заявление в офис омбудсмена с требованием компенсации от соседа, по вине собаки которого получила перелом ноги и лишилась трудоспособности.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Января 2020, 01:47 PM
Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом, полученный по вине соседской собаки.

Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом, полученный по вине соседской собаки.

Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом, полученный по вине соседской собаки.

Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом, полученный по вине соседской собаки.

Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом, полученный по вине соседской собаки.

Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом, полученный по вине соседской собаки.

Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом, полученный по вине соседской собаки.

Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом, полученный по вине соседской собаки.

Госпожа Кумари Као-Иан нанесла визит в офис омбудсмена во вторник, 7 января. Женщина подала заявление с требованием взыскать компенсацию с соседа и рассказала журналистам, как именно оказалась в гипсе.

По словам 39-летней господи Као-Иан, утром 3 января ее сбила бегавшая на парковке собака соседа, в результате чего она упала и сломала ногу. Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу Thalang Hospital, где она провела двое суток, после чего была выписана, но работать в гипсе не смогла.

Госпожа Као-Иан, по ее словам, попыталась поговорить с владельцем собаки о компенсации, но тот ей отказал. Обращение в полицию также результатов не принесло.

«В полиции сказали, что не могут возбудить дело против хозяина собаки, поскольку не знают, по какой статье это можно квалифицировать. Я не понимаю, почему они просто не могут возбудить против него дело. Возможно, они думают, что я просто бедная женщина, не стоящая их времени», – заявила пострадавшая.

«Владелец собаки также пригрозил, что подаст на меня в суд. Так что я решила обратиться с жалобой в офис омбудсмена. И здесь мне сказали, что владелец собаки может быть привлечен как к уголовной ответственности, так и в рамках гражданского иска», – добавила она.

 

 

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