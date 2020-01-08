Жительница Пхукета пытается добиться компенсации за перелом по вине собаки

Владелица салона красоты из тамбона Срисунтхорн подала заявление в офис омбудсмена с требованием компенсации от соседа, по вине собаки которого получила перелом ноги и лишилась трудоспособности.

Иккапоп Тхонгтуб

Госпожа Кумари Као-Иан нанесла визит в офис омбудсмена во вторник, 7 января. Женщина подала заявление с требованием взыскать компенсацию с соседа и рассказала журналистам, как именно оказалась в гипсе.

По словам 39-летней господи Као-Иан, утром 3 января ее сбила бегавшая на парковке собака соседа, в результате чего она упала и сломала ногу. Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу Thalang Hospital, где она провела двое суток, после чего была выписана, но работать в гипсе не смогла.

Госпожа Као-Иан, по ее словам, попыталась поговорить с владельцем собаки о компенсации, но тот ей отказал. Обращение в полицию также результатов не принесло.

«В полиции сказали, что не могут возбудить дело против хозяина собаки, поскольку не знают, по какой статье это можно квалифицировать. Я не понимаю, почему они просто не могут возбудить против него дело. Возможно, они думают, что я просто бедная женщина, не стоящая их времени», – заявила пострадавшая.

«Владелец собаки также пригрозил, что подаст на меня в суд. Так что я решила обратиться с жалобой в офис омбудсмена. И здесь мне сказали, что владелец собаки может быть привлечен как к уголовной ответственности, так и в рамках гражданского иска», – добавила она.