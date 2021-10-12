Жительница Пхукета покончила с собой на фоне депрессии

Жительница Пхукет-Тауна совершила самоубийство, выстрелив себе в голову из револьвера мужа. Известно, что суициду предшествовала затяжная депрессия.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Октября 2021, 04:49 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о происшествии около полудня 11 октября. Согласно поступившей в участок информации, 34-летняя женщина покончила с собой в съемном доме на Takuapa Rd у моста Taling Chan Bridge.

На место событий отправились сотрудники полиции во главе с начальником городского участка полковником Тхираватом Лиамсуваном, а также криминалисты и спасатели Kusodharm Foundation.

В спальне указанного дома они обнаружили тело местной жительницы Яни Сэчан. Труп находился на полу у кровати, на матрасе лежали револьвер .38 калибра и кобура.

Супруг скончавшейся Йотвион Джайхан рассказал полицейским, что услышал выстрел, когда находился в ванной. Мужчина добавил, что его жена страдала от депрессии, а сам он старался постоянно за ней следить. Также господин Джайхан заявил, что револьвер принадлежит ему, при этом не указав, на каких именно основаниях.