Жительница Пхукета обвинила полицейского в вымогательстве

Начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг отдал главе участка по округу Таланг распоряжение проверить информацию о причастности сотрудников правоохранительных органов к вымогательству денег у местной жительницы. По словам заявительницы, у нее требовали плату за невозбуждение дела по статье о занятии проституцией.

Иккапоп Тхонгтуб

Генерал Сириконг отдал приказ 30 марта, после того, как неназванная жительница Пхукета сообщила о вымогательстве в Facebook, а затем встретилась с журналистами и рассказала историю в деталях. По ее словам, последний эпизод произошел за несколько дней до этого – 25 марта, а началась все в октябре. Жалоба женщины была официально зарегистрирована.

Потерпевшая сообщила журналистам, что в октябре прошлого года она с ней связался некий мужчина, с которым она договорилась об оказании ему «персональных услуг». Пара решила встретиться в отеле в Пхукет-Тауне, оговоренная плата должна была составить 1,5 тыс. бат.

Когда потерпевшая и попросивший ее «услуг» клиент находились в отельном номере и были раздеты, туда ворвались семь полицейских, один из которых был в форме, а остальные представили сотрудниками отдела по борьбе с кибер-преступлениями.

Лица, представившиеся полицейскими, сняли находившихся в номере на фото и видео, после чего сказали, что теперь те могут одеться, рассказала женщина. Затем был произведен досмотр пикапа женщины, где были обнаружены нож и пневматический пистолет приехавшего к ней мужчины.

Полицейские объявили, что машина будет изъята в качестве улики. Однако затем руководивший арестом сотрудник предложил не ехать в полицейский участок, а достичь «соглашения» на месте. Полицейский, которого потерпевшая развала «мистером Ти», сказал, что его непосредственный руководитель якобы не возражает против урегулирования ситуации без возбуждения дела, поскольку «мистер Ти» испытывает финансовые трудности – ему нужно материально поддерживать свою семью и заботиться о престарелой матери.

Полицейский сказал, что урегулировать вопрос можно за 20 тыс. бат. В случае согласия, не будет не изъятия автомобиля, ни предъявления каких-либо обвинений. По словам женщины, «Мистер Ти» предложил ей совершать выплаты в рассрочку (ежемесячно по 5 тыс. бат), а также отметил, что соглашение нужно оформить на бумаге, чтобы оно имело юридическую силу.

Потерпевшая согласилась на предложение, однако при получении черновика «контракта» на следующей встрече увидела, что сумма в нем выросла до 50 тыс. бат. Женщина решила, что платить не будет.

25 марта «мистер Ти» пришел к ней домой вместе еще с одним мужчиной. Полицейский был в гневе и заявил, что возбудит дело, если она не заплатит, а также разместит в интернете фотографии и видео из отеля.

По словам потерпевшей, в ходе визита она сфотографировала обоих мужчин, что спровоцировало с их стороны еще больший гнев и новые угрозы. При этом женщина не объяснила, почему к ней пришли только 25 марта, если сам инцидент в отеле произошел еще в октябре.

Комментируя ставшее резонансным дело, шеф полиции Пхукета Сермпхан Сириконг заявил, что начальник полиции Таланга получил распоряжение провести предварительное расследование и установить, действительно ли среди причастных к изложенным событиям есть «сотрудники полиции или другого государственного ведомства». Также должно быть принято решение по самой жалобе на вымогательство.

Генерал-майор Сириконг подчеркнул, что в случае выявления нарушения закона виновный будет привлечен к ответственности «независимо от того, кем он является».